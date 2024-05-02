Состоялся долгожданный релиз INDIKA

2 мая в свет вышла полная версия нашумевшей игры INDIKA от компании Odd Meter и в издательстве 11 bit studios которые являются издателями таких шедевров как Frostpunk, Moonlighter, Beat Cop и This War of Mine.
В игре нам предстоит взять на себя роль молодой и скромной монахини по имени Индика, которую будет сопровождать в её не легком пути сам дьявол. Вместе со своим спутником Индика покидает стены монастыря и отправляется в мир, который словно сошел со страниц Достоевского и Булгакова.
Разработчики обещают интересный сюжет вкупе с уникальными головоломками. Игра поддерживает 11 языков, а так же в ней будет присутствовать русская озвучка. Так же, игра будет поддерживать контроллеры Dualsense
а кто его так долго ждал, что такой заголовок? автор новости?
её ждал мой прадедушка, её ждали мои дедушка и отец, но они уже все мертвы, а мне эта игра нафиг не нужна
чувак что это? что это такое? вот это вот, что это?
наркотики (осуждаю)
в сативу бы я сыграл, индика не моё
а я по гибридам )
Топ игра, смотрел как демки проходят. Да и цена демократическая, уже купил и скачиваю.
По первым кадрам атмосфера мне напомнило Bramble, похоже ли она на нее?
Нее, совсем другой вайб.
Уже в зелёнов Гемпасе есть) по скидке 100%))
Ждем несколько крупных патчей и можно покупать торрент эдишен!
долгожданный пф в каком месте
Мини шедевр
что с графеном, по скринам какая-то ссанина 2011 года
Шиза нынче в моде. Что попОвская, что секулярная ))