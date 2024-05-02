Состоялся долгожданный релиз INDIKA

2 мая в свет вышла полная версия нашумевшей игры INDIKA от компании Odd Meter и в издательстве 11 bit studios которые являются издателями таких шедевров как Frostpunk, Moonlighter, Beat Cop и This War of Mine.

В игре нам предстоит взять на себя роль молодой и скромной монахини по имени Индика, которую будет сопровождать в её не легком пути сам дьявол. Вместе со своим спутником Индика покидает стены монастыря и отправляется в мир, который словно сошел со страниц Достоевского и Булгакова.

Разработчики обещают интересный сюжет вкупе с уникальными головоломками. Игра поддерживает 11 языков, а так же в ней будет присутствовать русская озвучка. Так же, игра будет поддерживать контроллеры Dualsense