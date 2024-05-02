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INDIKA 02.05.2024
Адвенчура, Инди, От третьего лица
5.8 63 оценки

Состоялся долгожданный релиз INDIKA

Duett
Новости

2 мая в свет вышла полная версия нашумевшей игры INDIKA от компании Odd Meter и в издательстве 11 bit studios которые являются издателями таких шедевров как Frostpunk, Moonlighter, Beat Cop и This War of Mine.

В игре нам предстоит взять на себя роль молодой и скромной монахини по имени Индика, которую будет сопровождать в её не легком пути сам дьявол. Вместе со своим спутником Индика покидает стены монастыря и отправляется в мир, который словно сошел со страниц Достоевского и Булгакова.

Разработчики обещают интересный сюжет вкупе с уникальными головоломками. Игра поддерживает 11 языков, а так же в ней будет присутствовать русская озвучка. Так же, игра будет поддерживать контроллеры Dualsense

-11
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Mystik_86

а кто его так долго ждал, что такой заголовок? автор новости?

2
IndecisiveBeast

её ждал мой прадедушка, её ждали мои дедушка и отец, но они уже все мертвы, а мне эта игра нафиг не нужна

-5
Инcайдер

чувак что это? что это такое? вот это вот, что это?

1
shit again

наркотики (осуждаю)

-1
Antoxanotdance

в сативу бы я сыграл, индика не моё

0
M1notaur

а я по гибридам )

0
вупсич пупсич

Топ игра, смотрел как демки проходят. Да и цена демократическая, уже купил и скачиваю.

0
Челодой моловек 94

По первым кадрам атмосфера мне напомнило Bramble, похоже ли она на нее?

-1
вупсич пупсич Челодой моловек 94

Нее, совсем другой вайб.

0
Yuriyzub1982

Уже в зелёнов Гемпасе есть) по скидке 100%))

0
neeXXXT

Ждем несколько крупных патчей и можно покупать торрент эдишен!

-1
Русик_96

долгожданный пф в каком месте

-1
Alcoza1cer

Мини шедевр

-5
Гемор

что с графеном, по скринам какая-то ссанина 2011 года

-7
Mega Therion

Шиза нынче в моде. Что попОвская, что секулярная ))

-8