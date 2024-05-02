Симулятор средневекового королевства Norland отложен до лета

Симулятор средневекового королевства Norland, выпускаемый издателем Manor Lords компанией Hooded Horse, был отложен до лета, чтобы дать разработчикам Long Jaunt возможность добавить новые функции.
Согласно пресс-релизу, если изначально Norland должна была выйти в конце мая, то теперь ее запуск на PC через Steam намечен на 18 июля, что означает около двух месяцев дополнительного времени на разработку.
Это время будет потрачено не только на доводку игры к запуску (в рамках раннего доступа, разумеется), но и на добавление в Norland ряда новых геймплейных функций и систем, которые, как надеются разработчики, сделают игровой процесс более глубоким.
В число функций, которые будут добавлены в течение дополнительного времени, входят расширенная торговля на Мировой карте, новые системы экологии провинций, а также новые механики локальных карт, такие как патрулирование и рыночные спекуляции.
Вы также можете ожидать старения правящей семьи вашего королевства, а также "пророчеств и катастроф в середине игры". Это должно немного расшевелить вас, если у вас уже есть небольшое королевство.
Похоже, что многие захотят проверить игру, когда она в конце концов выйдет, потому что Hooded Horse и Long Jaunt также объявили, что Norland преодолела отметку в 500 тысяч желаний.
Полный список изменений в Norland, а также подробную информацию о каждом из них можно найти здесь, так что прочтите его, если хотите вникнуть в суть.
Norland выйдет на ПК через ранний доступ Steam 18 июля.
ну и от старта раннего доступа Manor Lords отодвинуться тоже не лишним будет )