Армяне и грузины появятся в Age of Empires II: Definitive Edition с выходом нового дополнения The Mountain Royals

Мы узнали про это DLC пару дней назад благодаря утечке из магазина Windows Store и сегодня состоялся официальный анонс дополнения The Mountain Royals для Age of Empires 2: Definitive Edition.
Дополнение выйдет 31 октября и предложит игрокам новые легендарные кампании, посвященные армянской и грузинской истории. В этом дополнении вас ждут следующие нововведения:
Две цивилизации:
- Армяне: Восстановите древнее горное княжество рядом с озерами Ван, Севан и Урмия. Уникальные армянские юниты включают стрелка с составным луком, который может пронзать даже самую прочную броню, и воина-монаха, который сражается в ближнем бою и может лечить союзников.
- Грузины: Создайте процветающее княжество в горах Кавказа и используйте особенности местности, чтобы справиться с вторжениями. Уникальным грузинским юнитом является монаспа, сила которого растет с их числом.
Три новые захватывающие кампании:
- Возвышение Тамары: Играйте за молодую и амбициозную царицу Тамару, которая стремится усовершенствовать Грузию и оставить свой след в истории.
- Торос Великий: Погрузитесь в события киликийской Армении, где князь Торос должен бороться за свою свободу и независимость.
- Исмаил: Вам предстоит воссоздать историю предводителя ордена Сефевие, Исмаила, который вернулся из изгнания, объединил последователей и строил могущественную империю.