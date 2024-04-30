Ролевая игра Starfield все же получит обновления с поддержкой 60 FPS на консолях

Одной из главных проблем научно-фантастической ролевой игры Starfield была производительность на консолях. Многих игроков, особенно владельцев Xbox Series X, разочаровал тот факт, что новая игра от Bethesda Softworks будет работать с фиксированной частотой кадров в 30 кадров. На релизе разработчики оправдывали это тем, что игра работает в 4К и другими техническими особенностями. И вот спустя почти полгода после выхода игры, для Starfield все же было анонсировано обновление с добавлением поддержки 60 FPS.
Об этом сообщил лично руководитель проекта Тодд Говард во время своего недавнего разговора с представителями СМИ. Он ответил, что разработчики продолжают внимательно изучать отзывы и пожелания игроков. Кроме уже заявленных патчей с исправлениями и разработкой сюжетного дополнения для игры, команда также работает над реализацией "новых графических режимов" на консолях.
Стоит отметить, что сам Говард не стал вдаваться в подробности и не говорил о 60 кадрах в секунду, однако его слова о других "графических режимах", почти наверняка именно это и означают. Учитывая особенности Xbox Series X, консоли версии Series X точно рано или поздно получат поддержку 60 FPS, пусть и возможно с некоторыми визуальными ухудшениями. А вот игрокам на Xbox Series S может повезти намного меньше и игра так и останется работать в 30 кадров.
если это обнова будет как некст ген для Фвллаута 4, то это печально
вообще то сейчас как раз популярен режим 40 фпс, с 60 губу закатайте обратно
А про сабы он там ничего не говорил?
Ничего.
Держи.