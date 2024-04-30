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Starfield 06.09.2023
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Космос, Научная фантастика
6.8 5 939 оценок

Ролевая игра Starfield все же получит обновления с поддержкой 60 FPS на консолях

Gutsz
Новости

Одной из главных проблем научно-фантастической ролевой игры Starfield была производительность на консолях. Многих игроков, особенно владельцев Xbox Series X, разочаровал тот факт, что новая игра от Bethesda Softworks будет работать с фиксированной частотой кадров в 30 кадров. На релизе разработчики оправдывали это тем, что игра работает в 4К и другими техническими особенностями. И вот спустя почти полгода после выхода игры, для Starfield все же было анонсировано обновление с добавлением поддержки 60 FPS.

Об этом сообщил лично руководитель проекта Тодд Говард во время своего недавнего разговора с представителями СМИ. Он ответил, что разработчики продолжают внимательно изучать отзывы и пожелания игроков. Кроме уже заявленных патчей с исправлениями и разработкой сюжетного дополнения для игры, команда также работает над реализацией "новых графических режимов" на консолях.

Стоит отметить, что сам Говард не стал вдаваться в подробности и не говорил о 60 кадрах в секунду, однако его слова о других "графических режимах", почти наверняка именно это и означают. Учитывая особенности Xbox Series X, консоли версии Series X точно рано или поздно получат поддержку 60 FPS, пусть и возможно с некоторыми визуальными ухудшениями. А вот игрокам на Xbox Series S может повезти намного меньше и игра так и останется работать в 30 кадров.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
xxREMAGxxIxxGAMERxx

если это обнова будет как некст ген для Фвллаута 4, то это печально

1
Юрий Пенкин

вообще то сейчас как раз популярен режим 40 фпс, с 60 губу закатайте обратно

0
nadograda

А про сабы он там ничего не говорил?

-1
hpi

Ничего.

0
nadograda hpi
-1
Nephth Renar

Держи.

0