Авторы Mortal Kombat 1 раскрыли дату появления в игре камео-бойца Мавадо

Стала известна дата выхода Мавадо, следующего камео-бойца в Mortal Kombat 1. После того как Ермак был добавлен в состав игроков MK1, стало известно, что Мавадо станет следующим бойцом в игре в роли Камео. Однако до сих пор NetherRealm Studios молчала о том, когда Мавадо появится в MK1, и у фанатов оставалось много вопросов. К счастью, теперь эти вопросы прояснились благодаря последнему заявлению Эда Буна.
В посте, опубликованном в социальных сетях, Бун сообщил, что Мавадо присоединится к Mortal Kombat 1 на следующей неделе во вторник, 7 мая.
Это объявление было сделано вместе с новым изображением внутриигрового образа Мавадо из MK1. Для тех, кто не знаком с Мавадо, персонаж впервые появился в игре 2002 года Mortal Kombat: Deadly Alliance. Он не появлялся в основной части игры со времен Mortal Kombat: Armageddon, хотя на короткое время появлялся в Mortal Kombat X и серии комиксов к ней.
Когда будет известна дата прекращения поддержки проекта?)