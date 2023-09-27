Alan Wake 2 создавался с расчетом на 30 fps, но на консолях будет режим производительности

Долгожданный экшен Alan Wake 2 выйдет для консолей текущего поколения PlayStation 5 и Xbox Series X/S в конце следующего месяца.Томас Пуха (Thomas Puha) из Remedy сообщил сегодня в своем твиттере, что игра с самого начала разрабатывалась как игра с частотой 30 кадров в секунду, которая будет максимально точно передавать атмосферу.
Я рад сообщить, что в Alan Wake 2 появится режим "Производительность" на PS5 и Xbox Series X. Игра с самого начала создавалась как 30-кадровый опыт с упором на визуальное оформление и атмосферу, но каким-то образом нам удалось включить в нее режим "Производительности". Подробности мы расскажем позже.
Слово "оптимизация" в наше время употребляется не совсем корректно. О целевой частоте кадров нужно думать с самого начала разработки. Каковы цели вашего проекта. В разработке игр все зависит от выбора, мы не можем делать все.
Но по мере приближения к завершению разработки игры разработчики все же смогли реализовать режим "Производительности" на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X. Правда, подробности о нем пока не сообщаются, узнаем позже.
Но, безусловно, приятно узнать, что даже игроки, предпочитающие более высокую частоту кадров, смогут насладиться Alan Wake 2.
консолям 4 год пошёл скоро 30 кадров будет нормой.
Да они и были всегда нормой.
Якори игровой индустрии уже в данный , а на них минимум до 27 года все игры будут ориентироваться при разработке, как на самую слабую платформу, про бокс s я вообще хз что там за мыло будет в 24 кадра.
Ну так больше 24-х глаз и не видит)))
Как та игры на анриле 5 на пк? Не якорят?
Так они на консолях вообще в 900p работают в 30 кадров, такого унижения я даже на среднебюджетом пк 23 года себе представить не могу!
Глаз же больше 24-х не видит же, да)
Больше 1080р и 24 фпс если точнее быть.
Как ты думаешь, будут ли в магазине "Буки" продаваться ключи к PC-версии Alan Wake 2?
Не шарю за ключи. Сам в Турции покупаю через oldubil.
Похоже, надпись на коробках консолей "4К 120 FPS" относилась к видео, которое можно смотреть с ютуба.
Так это для лошков было, многие же поверили, я ржал с этого вранья просто ппц, уже зная какое железо будет в этих консолях до их выхода!)
помойка
25 кадров лучше. Кинемотографичней)
Можно хотя бы стандартом сделать 45 кадров.
В режиме Качество консольки наврятли стабильно будут это поддерживать.
"Но на пк с более слабой сборкой будет и 60фпс и хороший визуал" извините консольщики
тока будет дропать до 20, а то и до 15
Так извиняешься как буд то ты уже поиграл, лолище, будет что обычно это нытьё что оптимизон плохой и тормозит. Напомню что игра на анриле 5, как там ремнант 2 на пекарне, или другие игры на нём? Ах да, там 40фпс на 4090, найс слабый конфиг, дешёвый.
смазку и дилдо не забудь купить прежде чем на свой стул садиться
С учётом того, что в ps5 стоит графика примерно уровня rx 6600 xt - я бы на это не надеялся)
И как обычно на PG некоторые дальше заголовка не читают, сразу бегут оставлять "едкие" комментарии 🤦🏻♂️.
Upd. Ну теперь хоть заголовок более-менее отражает суть поста.