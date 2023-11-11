Alan Wake 2 задействует твердотельный NVMe-накопитель со скоростью чтения 2,7 ГБ/с

Как показано на канал Compusemble в приведенных ниже тестах производительности, новая игра от Remedy Entertainment - Alan Wake 2 может похвастаться невероятно высоким использованием SSD NVMe, достигая максимальной пропускной способности 2,74 ГБ/с, особенно во время триповых сцен игры «Дворцы разума».
Как и Control, Alan Wake 2 стал известен как тест современных графических процессоров с трассировкой лучей в реальном времени, но он пошел еще дальше, требуя сетчатые шейдеры по всем направлениям, добавляя поддержку трассировки пути и стремясь к еще более высокой степени реализма.
Содержимое Alan Wake 2 явно может создать большую нагрузку на накопитель, в результате чего NVMe Gen 5, использованный в тестировании, постоянно находится на более высоком пределе оптимальных температур, хотя, к счастью, за пределами диапазона надлежащего теплового уровня. Это неизбежный побочный эффект пиковой скорости чтения 2,74 ГБ/с во время перехода между сценами. Игра также постоянно нагружает SSD с пропускной способностью около 1,6 ГБ/с.
Alan Wake — не единственная игра в своем роде, для бесперебойной работы которой более или менее требуется твердотельный накопитель NVMe. Игры DirectStorage и RTX I/O аналогичным образом построены на базе систем хранения данных следующего поколения, как ожидание, а не второстепенная роль. Среди последних крупных игр, использующих эти технологии, — Ratchet & Clank: Rift Apart и Portal Prelude RTX.
Для пользователей, не использующих NVMe и особенно пользователей, не использующих SSD, для большинства игр SSD вообще не требуются. Однако даже если игра не оптимизирована для твердотельных накопителей, их использование значительно улучшит время загрузки.
Если игра поддерживает DirectStorage и рекомендуется SSD в качестве обязательного требования, вы скорее всего, захотите последовать этому совету. Например Ratchet & Clank, весьма шустро работает на SSD, в отличии от жесткого диска.
Тем кто хочет использовать твердотельный накопитель NVMe для игр, не придется долго искать, ведь Ratchet & Clank, и Alan Wake 2 показывают, что SSD безусловно нужен на ПК, и, судя по PS5 и Xbox Series S/X, подобные игры со временем станут только более распространенными.
"Для пользователей, не использующих NVMe и особенно пользователей, не использующих SSD, для большинства игр SSD вообще не требуются."
Эта игра обязана стоять на SSD NVMe
Думаю, он имел в виду, что еще ни одна игра не могла похвастаться такой загрузкой на m2.
У меня допустим загрузка чтения 6.9гигов, но эта игра первая, которая добралась до 2.7.
Еще несколько лет назад м2 в принципе не загружалась больше 10% в играх. А тут почти половина потенциала даже задействовано.
После новых шейдеров я уже не удивляюсь ничему)
Между нвме и сата разница загрузки 4 секунды.
а разница в прожарке колоссальная
То то на сата в Алане 2 люди лаги ловят... Нагрузка идет во время игры, а не только в процессе загрузки чего либо. Даже просто бегая по городу 1.6 ГБ/с
вон там среднее 18мегов, это че? к словам что там постоянно грузит 1.6гиг ссд мол.
играл Steelrising вот там хдд гнет мама не горюй, поставил ссд pci все, стало нормально с загрузками.
продажные финские дырки
Да сколько уже можно ныть? я вот что заметил, те игры что у тебя идут ты хвалишь, а те что плохо идут либо вообще не запускаются ты начинаешь поливать грязью, но как только они пойдут то сразу же переобуешься!
У меня NVMe нагрелся до 79 градусов, как-то напрягают меня такие температуры.
Плавные намеки, что в ближайшем будущем среди системных требований игр в пункте "рекомендовано" будет уже не просто SSD, а PCIe 3.0 SSD, а там и до 4.0 и 5.0 дойдут со временем.
Ближайшее будущее очень радом уже)) куда не плюнь всюду ссд нужен
Никогда со времени выпуска карт поддерживающих сетчатые шейдеры про них не слышал а тут вдруг в этой игре они понадобились.Предполагаю что скоро драйвера для видях не использующих эти шейдеры перестанут выпускать, если в играх их начнут интенсивно добавлять.
Я до последнего не очень верил что современные накопители настолько хороши пока сам не купил SSD Самсунг.У моего древнего ПК 2600к + 1060 6g словно открылось второе дыхание он начал порхать как бабочка и жалить как змея)Не чуть не жаль потраченных денег оно того стоит !