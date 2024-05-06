Будущее обновление Stellar Blade принесет набор откровенных костюмов, вдохновленных NIKKE

Корейское новостное издание GameToc поделилось эксклюзивными подробностями предстоящего контентного обновления для Stellar Blade. Разработчики популярного экшена собираются провести первую коллаборацию, добавив бесплатно в игру дополнительный контент. Подробности этого патча до конца еще не определены, но оно точно принесет новые эротические костюмы для Евы.
Согласно информации от журналистов, студия Shift Up готовит масштабную коллаборацию для двух собственных проектов: Stellar Blade и мобильного шутера Goddess of Victory: NIKKE. Разработчики планируют добавить Лили, Таки и Рэйвен из экшена в качестве новых играбельных персонажей в NIKKE. Одновременно с этим Stellar Blade получит новое контентное обновление, которое принесет целый набор дополнительных нарядов, вдохновленных различными героями мобильной игры.
Это еще не все, что готовят в Shift Up. Согласно источникам в GameToc, студия также ведет переговоры с различными игровыми компаниями, чтобы провести еще несколько подобных коллабораций для Stellar Blade. Как предполагается, разработчики пытаются договориться со Square Enix, чтобы получить разрешение на использование в игре фирменного наряда 2B. Учитывая, что для Goddess of Victory: NIKKE им это уже удавалось, есть все шансы повторить это и в Stellar Blade.
Кроме того, сообщается, что фоторежим, о котором просили фанаты, до сих пор рассматривается внутри команды.
теперь эта мясистая асс обязана вывезти малоизвестные проекты
Ой как хорошо
Фоторежим не не слышал, а что это вообще такое))) дурачков включают на счёт скинов соглы надо вводить и чем больше тем лучше
Фан-сервис из всех щелей прëт))