В правительстве Великобритании отреагировали на петицию разгневанных фанатов The Crew

Этой весной компания Ubisoft полностью прекратила поддержку гоночной аркады The Crew. Для многих геймеров это вряд ли бы стало большой потерей, если бы вместе с этим не пропала возможность одиночной игры. В The Crew теперь невозможно зайти даже в главное меню, и пользователи считают, что издатель фактически просто забрал купленную игру. Это стало крайне неприятным прецедентом и серьезным поводом для беспокойства за все игры, где есть сетевые элементы. На ситуацию даже пришлось обратить внимание официальным лицам из правительства Великобритании.
Разгневанные фанаты The Crew и обычные геймеры еще в прошлом месяце сформировали петицию на государственной площадке Великобритании. Геймеры попросили чиновников разработать механизмы или законы, которые бы запрещали любым издателям отбирать цифровой контент. Пользователи осознают затраты на сетевую инфраструктуру, однако они хотят получить гарантии того, что их покупки останутся в их библиотеке и не будут отобраны или намеренно сломаны, как это произошло с The Crew.
Правительство Великобритании достаточно оперативно отреагировало на эту петицию. Чиновники напомнили геймерам, что в текущем законодательстве страны и международных правилах не существует закона, который бы обязывал издателя поддерживать свои проекты на постоянной основе. Тем не менее любой подобный инцидент может рассматриваться как нарушение "Закона о правах потребителей 2015 года (CRA) и Правил защиты потребителей от недобросовестной торговли 2008 года (CPRs).
Продавцы видеоигр должны соблюдать действующее потребительское законодательство!
— отмечается в официальном послании правительства.
Другими словами, товар, который становится непригодным для использования спустя долгое время после покупки, скорее всего, является нарушением, только если это противоречит тому, как товар был разрекламирован. Сейчас ни одна игра не рекламируется в явном виде как нечто, что будет "оставаться доступным неограниченное время". Таким образом, многие издатели заведомо обезопасили себя. Тем не менее данная петиция может заставить правительство Великобритании разработать отдельный закон, более явно регулирующий этот вопрос и защищающий игроков. Чтобы петиция была принята в работу, ей нужно собрать 100 тысяч подписей до 16 октября.
не обязательно заставлять поддерживать игру, заставить разраба сделать так что бы игра оставалсь доступной для игроков, а сетевой продукт открывать для выделенных частных серверов, разрабу это с точки зрения карма пошло бы в плюс, но юбики есть юбики и от соней мало чем отличаются, такие же: тут тук, войдите!
Хомяки не ожидали, что их виртуальное владение игрой просто пшик. Как же сложно было догадаться, что онлайн игра тебе не принадлежит... Ещё и законами им по губам поводили, ну что ж, бывает. Прозревайте.
Почитатель дисков объявился. Кому как тратить свои деньги - не твоё собачье дело.
Хотят в цифре, значит берут в цифре.
Торренты тоже в цифре, если что 😆
Я поэтому дороже косаря это виртуальное фуфло не покупаю. У меня самые дорогие игры, это The Division 2 и Assetto Corsa Competizione, потому, что это онлайн дрочильни. Каким нужно быть дебилом, чтобы 3к+ тратить на игрушки 🤦🏼♂️. Лучше их пропить. А если очень хочется невзломанную, то купить оффлайн по цене 4 банок пива, пройти и забыть.
ЕА хоть и вырубили онлайн в The Run но не забрал игру, как юбки. В Зе ране одиночка с сюжетом полноценно пашет. Могли бы юбисофт тоже так сделать, а не забирать игру. // Иван Ванкович
в зе ран тупизм, что бы одиночку играть надо зайти онлайном в лаунчер, потом выключить инет и тогда включать игру)) они не вырезали сервер там в игре) он тупо так и будет искать бесконечно пока не зайти в игру без инета // Mikhail Tsyganov
Mikhail, не знал // Иван Ванкович
Иван, ну вот, что бы поиграть одиночку надо вырубить инет) сам сперва не понимал почему сервера ищет бесконечно)) // Mikhail Tsyganov
юбисофт вообще класть) они отключили сервера и других игр и те тупо перестали работать)) 😊👌 // Mikhail Tsyganov
А всего лишь могли оффлайн режим запилить и никакого бугурта не было бы! Но у Юбиков видимо задача стоит похоронить свою репутацию окончательно, чтоб игроки их игры за километр начали обходить // Дмитрий Лаздан
Правильно тут пишут. Не нужны рабочие сервера. Отвяжите игру от онлайна.
Занимаются ерундой. Ясен пень никто вечно сервера поддерживать не будет. они включат 3 строчки в соглашение и никуда не денутся, будут там галочку ставить.
а почему большинство старых игр с дисков также не работают, но за это игроки не жалуются на разрабов? или это другое?
ну они же тоже куплены были
почему они щас не работают?
странные ГЕЙмеры конечно
Всё верно, но юбисофт не просто отключил сервера, он ещё и забрал саму игру у людей из библиотеки.
Вот это вообще за обе щёки. Надо давить этих петухов
Я понимаю если бы это игра Г!) была бы убыточная смысл закрывать сервер был бы) так нет Она не убыточная раз такой хайм подняли пусть развивают коли это онлайн ) по типу ммморпг) и хайп замнеться).
Вот бы так с экслюзивность Бладборн сделали :D
Я её вообще на халяву забрал, игра кал, лютая аркадка для дебилов, за 4 года нехотя докачался до 30 уровня 🤦🏼♂️ нужно было найти применение гейпаду от коробокса, ибо на руле в эту жизу не имеет смысла рубиться.