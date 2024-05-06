В правительстве Великобритании отреагировали на петицию разгневанных фанатов The Crew

Этой весной компания Ubisoft полностью прекратила поддержку гоночной аркады The Crew. Для многих геймеров это вряд ли бы стало большой потерей, если бы вместе с этим не пропала возможность одиночной игры. В The Crew теперь невозможно зайти даже в главное меню, и пользователи считают, что издатель фактически просто забрал купленную игру. Это стало крайне неприятным прецедентом и серьезным поводом для беспокойства за все игры, где есть сетевые элементы. На ситуацию даже пришлось обратить внимание официальным лицам из правительства Великобритании.

Разгневанные фанаты The Crew и обычные геймеры еще в прошлом месяце сформировали петицию на государственной площадке Великобритании. Геймеры попросили чиновников разработать механизмы или законы, которые бы запрещали любым издателям отбирать цифровой контент. Пользователи осознают затраты на сетевую инфраструктуру, однако они хотят получить гарантии того, что их покупки останутся в их библиотеке и не будут отобраны или намеренно сломаны, как это произошло с The Crew.

Правительство Великобритании достаточно оперативно отреагировало на эту петицию. Чиновники напомнили геймерам, что в текущем законодательстве страны и международных правилах не существует закона, который бы обязывал издателя поддерживать свои проекты на постоянной основе. Тем не менее любой подобный инцидент может рассматриваться как нарушение "Закона о правах потребителей 2015 года (CRA) и Правил защиты потребителей от недобросовестной торговли 2008 года (CPRs).

Продавцы видеоигр должны соблюдать действующее потребительское законодательство!

— отмечается в официальном послании правительства.

Другими словами, товар, который становится непригодным для использования спустя долгое время после покупки, скорее всего, является нарушением, только если это противоречит тому, как товар был разрекламирован. Сейчас ни одна игра не рекламируется в явном виде как нечто, что будет "оставаться доступным неограниченное время". Таким образом, многие издатели заведомо обезопасили себя. Тем не менее данная петиция может заставить правительство Великобритании разработать отдельный закон, более явно регулирующий этот вопрос и защищающий игроков. Чтобы петиция была принята в работу, ей нужно собрать 100 тысяч подписей до 16 октября.