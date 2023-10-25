Remedy подтвердила, что функции DualSense в Alan Wake 2 также будут доступны и на ПК

Директор по связям с общественностью Remedy Томас Пуха подтвердил, что версии Alan Wake 2 для PlayStation 5 и ПК будут использовать уникальные функции контроллера DualSense, а именно тактильную обратную связь и адаптивные триггеры.
Поддержка DualSense. Например, «почувствовать» дождь на контроллере. Спусковой крючок каждого оружия ощущается по-разному, поэтому дробовик будет заметно отличаться от арбалета. Вы, конечно, можете отключить эту функцию, если хотите. Также поддерживается на ПК, если вы используете там DualSense.
Игроки, оформившие предварительный заказ, теперь могут предварительно загрузить игру на консоли. Подтвержденный размер установки составляет 85 ГБ на PlayStation 5, 82 ГБ на Xbox Series S|X и 86 ГБ на ПК (Epic Games Store).
Даже интересно, как она на Коробке S пойдет, в 480p что ли?
В облаке)
В каком ещё облаке ? В xloud xbox series s доступна только.
ирония, не?
Класс. Буду играть с Dualsense на ПК 👍🤘 В Одни из Нас и Рэтчите и Кланк тоже поддержка полная.
Но по проводу.
Рэтчит работает без провода по Блютусу со всеми фичами Dualsense. Сам удивился.
Серьезно?
Это хорошо, надо больше нативной поддержки геймпадов сони. А то мелкософт что то зажрался в отсутствии нормальной конкуренции.
на пк она получается позже выйдет,таймер на 18 часов стоит
Осталось не долго до выхода игры👍 Чтоб засесть в нё на несколько часов и пройти на топчике RTX🤗 Главное, чтоб сюжетная ветвь была интригующей!