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Alan Wake 2 27.10.2023
8 665 оценок

Remedy подтвердила, что функции DualSense в Alan Wake 2 также будут доступны и на ПК

monk70
Новости

Директор по связям с общественностью Remedy Томас Пуха подтвердил, что версии Alan Wake 2 для PlayStation 5 и ПК будут использовать уникальные функции контроллера DualSense, а именно тактильную обратную связь и адаптивные триггеры.

Поддержка DualSense. Например, «почувствовать» дождь на контроллере. Спусковой крючок каждого оружия ощущается по-разному, поэтому дробовик будет заметно отличаться от арбалета. Вы, конечно, можете отключить эту функцию, если хотите. Также поддерживается на ПК, если вы используете там DualSense.

Игроки, оформившие предварительный заказ, теперь могут предварительно загрузить игру на консоли. Подтвержденный размер установки составляет 85 ГБ на PlayStation 5, 82 ГБ на Xbox Series S|X и 86 ГБ на ПК (Epic Games Store).

15
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Well-offZin

Даже интересно, как она на Коробке S пойдет, в 480p что ли?

6
Redline666

В облаке)

3
kotasha Redline666

В каком ещё облаке ? В xloud xbox series s доступна только.

-2
JIoMTuK kotasha

ирония, не?

2
АLEX86

Класс. Буду играть с Dualsense на ПК 👍🤘 В Одни из Нас и Рэтчите и Кланк тоже поддержка полная.

4
Нейтан Дрейк

Но по проводу.

0
ukioru Нейтан Дрейк

Рэтчит работает без провода по Блютусу со всеми фичами Dualsense. Сам удивился.

6
23hudo ukioru

Серьезно?

0
Maybell

Это хорошо, надо больше нативной поддержки геймпадов сони. А то мелкософт что то зажрался в отсутствии нормальной конкуренции.

1
HUNT3RN7

на пк она получается позже выйдет,таймер на 18 часов стоит

0
Народный гейминг

Осталось не долго до выхода игры👍 Чтоб засесть в нё на несколько часов и пройти на топчике RTX🤗 Главное, чтоб сюжетная ветвь была интригующей!

-3