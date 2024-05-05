Создатели Mortal Kombat 1 показали Хоумлендера

Следующий персонаж из DLC Mortal Kombat 1 появится примерно через месяц, и сегодня NetherRealm Studios предоставила нам первый тизер Хоумлендера, звезды телешоу «Пацаны». Мы также увидели некоторые из его ужасных фаталити.
Однако в этом тизере шумиха вызвана не Хоумлендером. В роли Камео-боца также возвращается Ферра. Ферра дебютировала в Mortal Kombat X в составе Мастера Бластеров, как дуэт Ферра/Торр, и она просто забавна в роли маленького гремлина, который будет ездить на спине Торра на протяжении всего боя.
Хоумлендер прибудет в Mortal Kombat 1 13 июня.
// Олег Шахов
Я его себе купил в варзоне, но бегаю за блондинку которая косплеит сквидварда