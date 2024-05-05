Авторы фанатского ремейка Fallout 3: The Pitt показали расширенную карту мира

Фанатский коллектив фанатов, известный как The Capital Wasteland Team, работающий над переносом Fallout 3 на движок от Fallout 4 и выпустивший до этого полноценную версию ремейка дополнения Point Lookout специально для Fallout 4 поделился картой мира Питтсбурга в ремейке дополнения The Pitt.
Ремейк будет содержать не только полностью воссозданный мир из дополнения, но также и абсолютно новую территорию неблагополучного города, которая откроется протагонисту игры после прохождения основной сюжетной линии. Как заявляли авторы, источником вдохновения для расширения Питта послужил Питт из обновления Expeditions: The Pitt для Fallout 76.
Авторы надеются выпустить ремейк дополнения The Pitt для Fallout 4 до конца 2024 года, но конечной даты всё-ещё нет.
Очередной мод который не выйдет. Фарм баллов на конченных новостях
Лучше поиграть те моды, что уже вышли
Но, ждуны любят ждать. Хоть что нибудь
Point Lookout уже вышел и этот выйдет.
https://www.playground.ru/fallout_4/file/fallout_4_dopolnenie_point_lookout_iz_fallout_3-1208264
А давайте в таких новостях указывать в таком случае предыдущие законченные работы автора. И сразу все вопросы будут отпадать. Видим портфолио - значит, этот мод можно рассмотреть. А нет портфолио - и постить не нужно таких.
У тебя видимо проблемы с чтением того что написано и вместо того что бы ныть что это очередной мод который не выйдет надо было просто внимательно прочитать, ведь там даже есть прямая ссылка на данный мод.
Только что появилось, твой друг видимо новость делал и редактирует на ходу.
Высокопарно однако
Такие масштабы и за десяток лет не одолеть
зафанател от собственного фанатизма и фанатски выпустил фанатский мод.
Глубоко несчастные люди перелопачивают этот кусок устраевшего кода для глубоко несчастных людей, этакая "скуфья яма".