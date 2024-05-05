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Fallout 4 10.11.2015
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.5 18 502 оценки

Авторы фанатского ремейка Fallout 3: The Pitt показали расширенную карту мира

Саня Цукино Усаги

Фанатский коллектив фанатов, известный как The Capital Wasteland Team, работающий над переносом Fallout 3 на движок от Fallout 4 и выпустивший до этого полноценную версию ремейка дополнения Point Lookout специально для Fallout 4 поделился картой мира Питтсбурга в ремейке дополнения The Pitt.

Сравнение размера оригинального мира и ремейка
Сравнение размера оригинального мира и ремейка

Ремейк будет содержать не только полностью воссозданный мир из дополнения, но также и абсолютно новую территорию неблагополучного города, которая откроется протагонисту игры после прохождения основной сюжетной линии. Как заявляли авторы, источником вдохновения для расширения Питта послужил Питт из обновления Expeditions: The Pitt для Fallout 76.

Авторы надеются выпустить ремейк дополнения The Pitt для Fallout 4 до конца 2024 года, но конечной даты всё-ещё нет.

6
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
вупсич пупсич

Очередной мод который не выйдет. Фарм баллов на конченных новостях

3
AndralStormborn

Лучше поиграть те моды, что уже вышли

Но, ждуны любят ждать. Хоть что нибудь

-3
saa0891

Point Lookout уже вышел и этот выйдет.

https://www.playground.ru/fallout_4/file/fallout_4_dopolnenie_point_lookout_iz_fallout_3-1208264

-1
вупсич пупсич saa0891

А давайте в таких новостях указывать в таком случае предыдущие законченные работы автора. И сразу все вопросы будут отпадать. Видим портфолио - значит, этот мод можно рассмотреть. А нет портфолио - и постить не нужно таких.

-1
saa0891 вупсич пупсич

У тебя видимо проблемы с чтением того что написано и вместо того что бы ныть что это очередной мод который не выйдет надо было просто внимательно прочитать, ведь там даже есть прямая ссылка на данный мод.

-1
вупсич пупсич saa0891

Только что появилось, твой друг видимо новость делал и редактирует на ходу.

0
autismo1211
Фанатский коллектив фанатов.

Высокопарно однако

-1
Случайный Игрок

Такие масштабы и за десяток лет не одолеть

-1
Oscilograf
Фанатский коллектив фанатов

зафанател от собственного фанатизма и фанатски выпустил фанатский мод.

-1
Bambillo132

Глубоко несчастные люди перелопачивают этот кусок устраевшего кода для глубоко несчастных людей, этакая "скуфья яма".

-2