Кот из первого фильма "Чужой" появился в DLC для Aliens: Dark Descent ©

Поклонники вселенной "Чужих", предзаказавшие Aliens: Dark Descent, получили DLC Lethe Recon Pack в комплекте с игрой. Однако вскоре ситуация может измениться, поскольку дополнение появилось в предложениях магазина как отдельный платный товар. Отметим, что упомянутое DLC добавляет новый комплект брони и кошачьего компаньона. Однако это не просто кот, а знаменитый Джонси (второй выживший с "Ностромо"), появившийся, в частности, в оригинальном фильме Ридли Скотта 1979 года.

Джонси - рыжий кот, ставший одним из символов франшизы. Он появлялся в нескольких фильмах вселенной "Чужого", а теперь присоединился к игрокам Aliens: Dark Descent. Tindalos Interactive также включила его в DLC Lethe Recon Pack, которое также поставляет комплект брони Black Camo.

Стоит отметить, что Lethe Recon Pack доступен отдельно в Steam и Epic Games, Microsoft Store и PlayStation Store за 169 рублей.

Напомним, что игра Aliens: Dark Descent вышла 19 июня и имеет перевод на русский язык (субтитры). Игра доступна на ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 и PlayStation 5.

Подавляющее большинство пользователей Steam, оставивших комментарии о DLC, положительно отозвались о контенте, особенно похвалив Джонси. Пользователь Nobody похвалил новый набор брони и отметил, что всегда хорошо иметь в команде кота. DepressionIncarnate, с другой стороны, отмечает, что в первую очередь он должен обеспечить безопасность своего рыжего компаньона, другие потери, по его словам, "неизбежны".