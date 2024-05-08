По слухам, перезагрузка Perfect Dark находится в "очень плохом состоянии"

Вчера поклонники Xbox и некоторые сотрудники были ошарашены, когда Microsoft объявила о закрытии нескольких студий, включая Arkane Austin (Prey, Redfall), Tango Gameworks (The Evil Within, Hi-Fi Rush), Alpha Dog Games и Roundhouse Studios.

Инсайдер Джефф Грабб (Jeff Grubb) сообщил свежие новости о другом проекте Xbox, который давно находится в разработке, - Perfect Dark. Находясь в разработке около шести лет в новой студии The Initiative, а Crystal Dynamics начала помогать с 2021 года, новая Perfect Dark в основном оставалась в тени. По словам Грабба, похоже, что новая Perfect Dark все еще находится в "очень плохом состоянии", а помощь Crystal Dynamics мало что сделала для того, чтобы вернуть проект на прежний уровень...

Я уже много лет слышу о том, что Perfect Dark находится в тяжелом состоянии. Похоже, что она в очень тяжелом состоянии. И не похоже, что с тех пор [с момента анонса игры] она хоть как-то наладилась, а Crystal Dynamics пришла на борт, чтобы помочь в этом.

Конечно, пока все это следует воспринимать с долей недоверия, но если это правда, то последние сообщения рисуют нелестную картину команды Xbox, одновременно принимающей скоропалительные решения и позволяющей проектам, которые давно следовало бы взять под контроль, буксовать без особого руководства.