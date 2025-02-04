Kingdom Come: Deliverance 2

Ролевой экшен с видом от первого лица, события которого разворачиваются в средневековой Богемии XV века. Мы играем за простого паренька по имени Индржих, который сначала был обычным деревенским кузнецом, но потом, как это часто бывает, судьба круто изменила его жизнь.

А дело было так: родителей Индржиха предательски убили, и он поклялся отомстить обидчикам. Вот только довольно скоро выясняется, что за всем этим стоит не кто-нибудь, а сам король Венгрии Сигизмунд по прозвищу Рыжий Лис. Он, вообще-то, тот ещё тиран и подлец, так что месть плавно перетекает в борьбу за освобождение всей Богемии. И наш герой из простого солдата превращается в настоящего бесстрашного мятежника.

Геймплей тут типичный для РПГ: развиваем навыки персонажа, подбираем снарягу, болтаем с NPC, выполняем квесты. Причём каждое наше решение, даже, казалось бы, мелкое, так или иначе влияет на развитие событий и отношение к герою. В итоге получается нелинейная история, уникальная для каждого игрока.

Отдельно стоит упомянуть мир игры — он прямо пышет исторической достоверностью. Разработчики очень старались передать атмосферу эпохи, так что можно пообщаться с разными сословиями, от простолюдинов до дворян, побродить по городам и деревням, зависнуть в таверне — в общем, с головой окунуться в жизнь средневекового обывателя.

Ну и какая же РПГ без боёвки? Драться тут можно самым разным оружием — мечами, топорами, копьями, луками. Сражения получились очень правдоподобными: враги хрипят и истекают кровью, доспехи лязгают, лошади ржут. В общем, любители помахать острой железкой останутся довольны.