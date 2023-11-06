В разработке находится сюжетное дополнение "Джигран" для Аллодов Онлайн

Джигран – загадочный туманный аллод, имеющий богатую историю. Ныне – это столица Сарнаута, где в граде Дар-Улгорне восседает его новая правительница – Иркалла, богиня Тьмы, названная дочь Нихаза, держащая в своих руках бразды власти.

Но что стало тому причиной? Что за череда несчастливых случайностей привела к этому положению? Всё началось с событий в мире Эдем, куда герои отправились по поручению Вероники, дабы найти её мать – богиню-созидательницу, известную, как Всематерь. По ходу своих приключений они встретили ещё одно божество – Иркаллу, владычицу смерти, что подняла восстание среди Детей Всематери, которые не желали умирать, а хотели существовать вечно.

Вспыхнувший конфликт заставил Всематерь согласиться на условия Экспедиции, и она отправилась на встречу со своей дочерью в Сарнаут. Однако там её ждала ловушка – Нихаз воспользовался миром-тюрьмой с той же целью, с какой он когда-то заточил Сарна.

Иркалле было поручено следить за попавшей в плен Всематерью, но у неё были и куда как более грандиозные планы. Считая божественные законы несправедливыми, Иркалла задумала совсем истребить смерть, восстановить расколотый Сарнаут в единую планету и, затем, окончательно победить божеств Света и Порядка, что хотят освободить заключенную созидательницу.

Деяния Иркаллы изменили Сарнаут – ныне никто не умирает насовсем, даже те, кто ранее не попадал в Чистилище, остаются в мире. С ними и мириады тех, кто умирал в предыдущие эпохи. Все они теперь пробудились – и готовятся к последующему воскрешению.

Конечно, не всякому удается сразу появиться в своем теле – на это требуется немалая сила, которую Иркалла забирает у Великих Магов. Каждый из них теперь вынужден перенаправлять часть своих усилий на воссоздание тел ранее умерших.

Однако, далеко не всем нравится происходящее. Самым яростным врагом Иркаллы является Церковь Света, а наиболее непримиримым среди её прихожан – храмовник Иеро. Занявший Собор Света на Джигране, силой своей веры он смог создать непроницаемый щит и систему маяков, что не позволяют тьме даже приблизиться к их твердыне.

Не всё благополучно и в самом городе Дар-Улгорне. Множество Искр, выпущенных Иркаллой из Шкатулки Нихаза, стянулись на аллод, ожидая будущего воскрешения. Те из них, кому хватило сил стать призраками, страдают от нападения искажённых тварей – реликтов древних времен, напитанных магией Тьмы.

То, что не все воскресли сразу, вызвало много недовольства. Получилось, что воскрешение зависит от личного благополучия - если при жизни ты был здоров и счастлив, то и воскреснешь ты быстрее, а если беден и несчастен – то так и останешься призраком.

Казалось бы, что призраки не волнуют никого из живых – Иркалла и Великие Маги не готовы оживить их прямо сейчас и не собираются улучшить их судьбу, а Церковь отвергает их, как порождения нечестивой магии… Они не нужны никому кроме самих себя.

Сейчас «Пробужденные» раздражены долгим ожиданием и в их среде зреет недовольство. Отвергнутые как Светом, так и Тьмой, они перестали во что-либо верить.

Энергия Искр – необходимое условие существования призраков, залог возможностей сохранять в целости собственный разум и обладать волей. Неудивительно, что она стала средством покупки и обмена на Джигране. Даже живые активно включились в эту торговлю, а «мёртвые души» - слишком слабые Искры, всё ещё обладающие минимум энергии, превратились в объект охоты за ними.

Тёмные твари – это различные существа, искажённые тьмой. До открытия аллода считалось, что он пуст, однако, как потом выяснилось, кое-кто все-таки пережил некромантскую чуму. Когда Иркалла пришла на Джигран, её магия невольно пробудила спавших доселе созданий, а после того, как на аллод стали стягиваться призраки, эти искажённые создания начали на них свою охоту. Они питаются энергией Искр, и любая свободная Искра для них – лакомая пища.

Для того, чтобы сражаться с ними – создана целая армия, набранная из тех, кто уже ожил и вампиров, подчинённых Аннет ди Тристес. Но даже они опасаются соваться в сеть катакомб под городом, где, по слухам, обитает загадочный Безумец, похититель чужих Искр.

Его не опасаются лишь представители стародавнего Ордена Звёзд, что в отличие от Церкви Света, активно помогают «Пробуждённым». Один из них – Алёша, будет вашим спутником в этом приключении.

А после завершения увлекательной истории на Джигране путешественники смогут с головой окунуться в быт туманной столицы, нести службу у Воинов Тьмы и получать награду за свою работу. Подобную плату можно превратить в новое облачение, декоративного спутника, верного скакуна или разнообразные полезные товары для улучшения экипировки.

В таком нелегком деле, как служба, вам сумеют помочь лучшие ассистенты, каких можно нанять за умеренную плату. Один из них обладает тайными способностями, которые помогут нашему герою стать немного состоятельнее. А в темных уголках нашего города притаились коварные Кромешницы и победа над ними принесет не только славу победителю, но и немного богатств.

В будущем путешественников ждут не только новые свершения, враги и награды, но и продолжение истории великого Джиграна.

Лишь настоящие герои смогут раскрыть все загадки туманного города и спасти обитателей «Столицы Теней»!