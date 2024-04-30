Разработчик Palworld планирует добавить "много новых палов" в будущих обновлениях

Игра Palworld от Pocketpair появилась на недавней игровой презентации ID@Xbox, а грядущее летнее обновление получило первый трейлер. В нем рассказывается о четырех новых палах, двух новых видах оружия и новом острове, который предстоит пересечь игрокам. Хотя количество новых палов может показаться небольшим, разработчик подтвердил, что их число будет расти с последующими обновлениями.
"В будущих обновлениях мы планируем добавить еще много новых палов», - говорится в сообщении на сайте Steam. Это может означать появление новых палов в грядущем обновлении «Арена», которое выйдет позже в этом году и обеспечит сражения 3 на 3 между игроками. Возможно, до выхода Palworld из раннего доступа появятся и другие рейдовые боссы.
Palworld доступна для Xbox Series X/S, Xbox One и ПК.