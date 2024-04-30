Компания Activision показала две новые карты для мультиплеера Call of Duty: Modern Warfare 3

Компания Activision показала две новые карты для мультиплеера Modern Warfare 3. Новейшие карты игры - Grime, действие которой разворачивается вокруг заброшенного лондонского канала, и Checkpoint, созданная на базе Stronghold острова Возрождения.
Они выйдут 1 мая в составе обновления Modern Warfare 3 и Warzone Season 3 Reloaded.
Activision выпустила трейлер к новым картам, а также опубликовала краткое описание карты Grime.
"Развернитесь в заброшенном центре на берегу заброшенного лондонского канала», - говорится в описании Grime. «Здание SKN Comms, пришедшее в негодность, возвышается над центром рядом с лодочным спуском, баром и кафе, предлагая взглянуть на некогда активный уголок столицы Англии».
Городской ландшафт небольшого или среднего размера предлагает сочетание переулков и магистралей в сочетании с тесными внутренними помещениями, а канал в нижней части обеспечивает скрытное средство для перехода на другую сторону.
Блин. Надо помечать, что это к новой мв 3, а не 2011г. Это кликбейт получается. Не красиво так.
Мультиплеер 2011 мёртв, о какой путанице ты вообще говоришь, когда есть одна актуальная последняя колда!