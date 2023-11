Поиски пропавшего Джереми в новом геймплейном трейлере ремейка Alone in the Dark

Авторы хоррора Alone in the Dark (2023) поделились свежим геймплейным трейлером, в котором можно увидеть много новых кадров игрового процесса. Он получил лаконичное название "В поисках Джереми" — главые герои прибывают в мрачное поместье для поиска пропавшего человека.

Получив таинственное письмо, Эмили и частный детектив Эдвард прибывают в поместье Дерсето, чтобы раскрыть необъяснимые события и найти Джереми! Кому можно доверять, чему верить и что делать дальше?

Alone in the Dark выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam и GOG 16 января 2024 года.