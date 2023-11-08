на главную
об игре
Alone in the Dark 16.01.2024
8.3 136 оценок

Поиски пропавшего Джереми в новом геймплейном трейлере ремейка Alone in the Dark

butcher69
Новости

Авторы хоррора Alone in the Dark (2023) поделились свежим геймплейным трейлером, в котором можно увидеть много новых кадров игрового процесса. Он получил лаконичное название "В поисках Джереми" — главые герои прибывают в мрачное поместье для поиска пропавшего человека.

Получив таинственное письмо, Эмили и частный детектив Эдвард прибывают в поместье Дерсето, чтобы раскрыть необъяснимые события и найти Джереми! Кому можно доверять, чему верить и что делать дальше?

Alone in the Dark выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam и GOG 16 января 2024 года.

28
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
veterrock

Выглядит не плохо - лишь бы без сетчатых шейдеров

7
Sad_Sun_Fire

Да конечно, наверное лучше Алан вейка 2 даже

3
veterrock Sad_Sun_Fire

Сравнение здесь просто ни к чему-игра выглядит не плохо и насрать вообще на Alan Wake 2 и то что там графика лучше,прошел и удалил этот наркоманский бред сумасшедшего

4
SEV DRAKE

Вот такого бы жука-оленя в детстве поймать, друзья бы обзавидовались)

2
Viking90

Разве в те времена были сигареты с фильтром?

0
malars0

Напоминает Evil Within что хорошо... единственное не понял нафиг ж. персонаж тубус с собой таскает...

0
malkalis

Беру

-1
Armen 88

Любой экшен-хоррор лучше Алана Уэйка 2

1
FlowingNekton
и GOG 16 января 2024 года

Збс, жаль графон из 2010

-3