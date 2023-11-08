Поиски пропавшего Джереми в новом геймплейном трейлере ремейка Alone in the Dark

Авторы хоррора Alone in the Dark (2023) поделились свежим геймплейным трейлером, в котором можно увидеть много новых кадров игрового процесса. Он получил лаконичное название "В поисках Джереми" — главые герои прибывают в мрачное поместье для поиска пропавшего человека.
Получив таинственное письмо, Эмили и частный детектив Эдвард прибывают в поместье Дерсето, чтобы раскрыть необъяснимые события и найти Джереми! Кому можно доверять, чему верить и что делать дальше?
Alone in the Dark выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam и GOG 16 января 2024 года.
Выглядит не плохо - лишь бы без сетчатых шейдеров
Да конечно, наверное лучше Алан вейка 2 даже
Сравнение здесь просто ни к чему-игра выглядит не плохо и насрать вообще на Alan Wake 2 и то что там графика лучше,прошел и удалил этот наркоманский бред сумасшедшего
Вот такого бы жука-оленя в детстве поймать, друзья бы обзавидовались)
Разве в те времена были сигареты с фильтром?
Напоминает Evil Within что хорошо... единственное не понял нафиг ж. персонаж тубус с собой таскает...
Беру
Любой экшен-хоррор лучше Алана Уэйка 2
Збс, жаль графон из 2010