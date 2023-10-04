Простой работяга пытается выжить и не сойти с ума в окружении своих клонов в геймплейном трейлере The Alters ©

Научно-фантастическая игра на выживание The Alters будет выпущена для PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam, Epic Games Store и GOG в 2024 году, объявила компания-разработчик 11 bit studios. Консольные версии анонсированы недавно.

Студия также выпустила новый трейлер и скриншоты, которые впервые демонстрируют геймплей и знакомят с главным героем Яном - простым рабочим, застрявшим в одиночестве на далекой планете, и его многочисленными альтернативными версиями, каждая из которых имеет свой собственный жизненный путь, делающий их похожими и в то же время разными. Выстраивание отношений между разными версиями Яна будет иметь решающее значение для их коллективного выживания.

The Alters представляет собой градостроительную игру на выживание, в которой необходимо сделать выбор, определяющий жизнь, и исследовать различные пути, по которым может пойти человек. Негостеприимная планета, на которой Ян потерпел крушение, поворачивается к огромному солнцу, что приводит к резкому повышению уровня радиации. В этой отчаянной гонке со временем Ян должен использовать местные кристаллы рапидиума, чтобы создать свои многочисленные версии - "Альтеры".

В условиях постоянно движущейся мобильной базы для выживания необходимы как командная работа, так и накопление широкого спектра знаний. Выбирая для других Янов разные пути в процессе изменения, они приобретают особые навыки. Они становятся бесценными не только для поддержания базы, но и для выполнения таких задач, как приготовление пищи, изготовление инструментов для исследования поверхности и сбор необходимых ресурсов.

Однако Альтеры - это не просто ресурсы. Это разумные существа со своими эмоциями, проблемами, целями, а иногда и сомнениями в своем предназначении. Несмотря на все различия, их общая цель - спастись, что повторяет решимость Яна выжить: "Я просто сделаю это сам".