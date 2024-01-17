Новые скриншоты из будущего DLC Небраска для American Truck Simulator - Остановки грузовиков

Готовы еще раз взглянуть на наше предстоящее дополнение к Небраске? Путешествуя по штату, вы столкнетесь с сетью остановок для грузовиков, стратегически расположенных для удовлетворения потребностей водителей, путешествующих по центру Соединенных Штатов. Итак, давайте взглянем на них!
Стоянки для грузовиков в Небраске имеют такую же обширную историю, как и сами прерии. Эти объекты были адаптированы к постоянно меняющимся потребностям индустрии грузоперевозок, предлагая сочетание удобства и основных услуг. Независимо от того, нуждаетесь ли вы в быстрой дозаправке, техническом обслуживании автомобиля или заслуженном отдыхе, стоянки грузовиков вас обеспечат.
В Небраске представлено почти 30 тщательно спроектированных остановок для грузовиков, каждая из которых создает неповторимый колорит штата. От обширных городских центров с большими площадями, многочисленными заправочными островками и просторными парковками до причудливых сельских остановок с одним островом, ограниченным пространством для маневрирования и горсткой парковочных мест, игроки будут перемещаться по различным вариантам стоянок для грузовиков, каждая из которых вносит свой вклад в особое очарование штата Корнхускер. Вы также можете рассчитывать на большое количество международных и местных брендов автозаправочных станций, что повысит общую реалистичность впечатлений.
Изучая предстоящее дополнение Nebraska для American Truck Simulator, вы увидите, с каким вниманием к деталям воплощаются в жизнь эти остановки для грузовиков. Каждая остановка - это уникальная часть Небраски, предлагающая не только практические удобства, но и представление о характере штата.
В то время как объекты, представленные сегодня, все еще находятся в стадии разработки, растет ожидание открытия расширения карты Небраски.