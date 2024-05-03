Актер Каспер Ван Дин высказал свое мнение о хитовой Helldivers 2

Исполнитель главной роли в "Звёздном десанте" Каспер Ван Дин высказал свое мнение о хите Helldivers 2 для ПК и PlayStation 5 от Sony, и у него есть некоторые мысли по поводу плащей.
Актер, сыгравший Джонни Рико в оригинальном фильм сотрудничал с Gamology, чтобы поближе познакомиться с кооперативным научно-фантастическим шутером от Arrowhead Game Studios. Серия Helldivers явно черпает вдохновение в "Звёздном десанте", поэтому неудивительно, что Ван Дин узнал некоторые из многочисленных отсылок.
Я вижу все это. Я вижу, как ребята разговаривают и что говорят. Я вижу жуков и все остальное. Это этакая дань уважения "Звездному десанту". Это действительно замечательно.
В Звёздном десанте" много запоминающихся черт, но больше всего фанаты знают франшизу по роям жуков, которые образуют Империю Арахнидов. Helldivers 2, по сути, предлагает фанатам зеркальную версию этого мира, где жуки, Терминиды, также имеют разные формы и размеры и накидываются на игроков. С похожими шлемами, оружием, диалогами и даже тоном, Helldivers, по сути, является ходячим, говорящим любовным письмом к "Звёздному десанте".
Ван Дина спросили не хотел бы он когда-нибудь присоединиться к Helldivers 2 в каком-нибудь качестве. Хотя он немного колебался, похоже, что борьба за Супер-Землю будет для него естественной.
Конечно, мне нравится идея Helldivers 2. Я думаю, что генерал Браш выглядит великолепно. Я думаю... никогда не знаешь, что может случиться. Я открыт для того, чтобы увидеть, что произойдет. Я уже чувствую, что я уже часть этого.
В общем то "Звездный десант" это его единственная удачная роль.
забыл про идеального Джони Кейджа? а может тебе напомнить разборку в маниле?
Эм а я вот что-то "Разборку в Маниле" не смотрел, но вот "Нападение на Рио Браво" под пивас зашло, вспомнил времена Уве Бола =)
Я понимаю что слава этих звёзд позади, и что хочется деняг. Но сниматься с Невским, они вообще в курсе на сколько это зашквар?!. Не ну Дюжев в курсе, это вопросов нет
Ну это ты прям с козырей зашел
Как же он видит. В первой части не видел, а тут глаза открыл.
Скорее превью это единственное сходсво с десантом и то как пасхалка оформлена и не более. А жуков мы и готике били)
сразу видно "гражданского"