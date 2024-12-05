"Смесь GTA и Genshin Impact" Ananta получила новый трейлер

Издательство NetEase Games и студия Naked Rain выпустили свежий трейлер Ananta — новой бесплатной ролевой игры в открытом мире. Ранее анонсированная как Project Mugen, игра сменила название, но сохранила свою уникальную концепцию.
Игроки уже сравнивают Ananta с миксом таких игр, как Genshin Impact, Grand Theft Auto, Cyberpunk 2077 и Marvel's Spider-Man. Действие Ananta разворачивается в Нова-Сити — реалистичном и динамичном мегаполисе. Игра предложит пользователям исследование открытого мира, насыщенного миссиями, сражениями и знакомством с яркими персонажами.
Ananta разрабатывается для PlayStation 5, PC, iOS и Android, но точная дата выхода пока не объявлена.
лучше аниме девочки чем эти толстожопые-толстопёрдые негритосихи
+
База
Очень интересно. Надеюсь будет русский язык. Очень хочется сыграть.
Будто бы отсутствие русского - проблема чтобы сыграть
Как же много всего понамешали. Но выглядит, как минимум, любопытно
Какую-то часть фанатов GTA точно отцепят.
Такая же одиночная игра как и геншин?
Кто знает, может сделают хороший мультиплеер с кооп-ом
Он был весьма неплох в Товер оф Фантази но игра оказалась до жути жадной, геншин по сравнению с ней гдет там за углом носок докуривает.
весьма не плохо
романсить аниме девочек можно будет?
Однако намечается годнота, судя по трейлеру. Похоже GTA онлайн миру больше не нужна. Ananta выглядит получше...
Мои 1000 долларов ждут тебя АНАТА!!!! Да я д***
Опять всё такое детское и сопливое... Хорошо хоть Solo Leveling есть.
Мобайл Гамес априори скам, какое тут сравнение с ГТА? Коксу нюхать меньше надо
Когда жташка перестала быть скамом? Другое дело что мамкины гангста обажают, когда им дают творить беспредел.
Эх,опять гг обезличенные с серыми волосами, с серой одеждой. Ну скок можно.
Так это специально, чтобы донате...ой, т.е игроки, усерднее выбивали новых персонажей!
ну в ззз же хоть немного индивидуальности смогли же дать.
да лучше бы как товер оф фэнтези сделали.Дали возможность самому своего гг создать.
Всяко лучше чернокожих существ