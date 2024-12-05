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Ananta TBA
Экшен, Условно-бесплатная, От третьего лица, Открытый мир
8 56 оценок

"Смесь GTA и Genshin Impact" Ananta получила новый трейлер

butcher69
Новости

Издательство NetEase Games и студия Naked Rain выпустили свежий трейлер Ananta — новой бесплатной ролевой игры в открытом мире. Ранее анонсированная как Project Mugen, игра сменила название, но сохранила свою уникальную концепцию.

Игроки уже сравнивают Ananta с миксом таких игр, как Genshin Impact, Grand Theft Auto, Cyberpunk 2077 и Marvel's Spider-Man. Действие Ananta разворачивается в Нова-Сити — реалистичном и динамичном мегаполисе. Игра предложит пользователям исследование открытого мира, насыщенного миссиями, сражениями и знакомством с яркими персонажами.

Ananta разрабатывается для PlayStation 5, PC, iOS и Android, но точная дата выхода пока не объявлена.

24
23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
Unknown333
9
ДаДжи

лучше аниме девочки чем эти толстожопые-толстопёрдые негритосихи

22
Jomei_2 ДаДжи

+

0
Z N S 04 ДаДжи

База

0
Макс20944

Очень интересно. Надеюсь будет русский язык. Очень хочется сыграть.

7
Sash4

Будто бы отсутствие русского - проблема чтобы сыграть

1
PolGhost

Как же много всего понамешали. Но выглядит, как минимум, любопытно

6
JustA_NiceGuy

Какую-то часть фанатов GTA точно отцепят.

3
RandySavage

Такая же одиночная игра как и геншин?

0
Chat Noir Agusa

Кто знает, может сделают хороший мультиплеер с кооп-ом

0
DezkQ Chat Noir Agusa

Он был весьма неплох в Товер оф Фантази но игра оказалась до жути жадной, геншин по сравнению с ней гдет там за углом носок докуривает.

0
WerGC

весьма не плохо

0
molotvedim

романсить аниме девочек можно будет?

0
Janekste

Однако намечается годнота, судя по трейлеру. Похоже GTA онлайн миру больше не нужна. Ananta выглядит получше...

0
Max Rolens

Мои 1000 долларов ждут тебя АНАТА!!!! Да я д***

-2
Алекс Рейлор

Опять всё такое детское и сопливое... Хорошо хоть Solo Leveling есть.

-4
Роцкер

Мобайл Гамес априори скам, какое тут сравнение с ГТА? Коксу нюхать меньше надо

-5
QuadrupedalDon

Когда жташка перестала быть скамом? Другое дело что мамкины гангста обажают, когда им дают творить беспредел.

1
Sion2

Эх,опять гг обезличенные с серыми волосами, с серой одеждой. Ну скок можно.

-7
OnlyWatch

Так это специально, чтобы донате...ой, т.е игроки, усерднее выбивали новых персонажей!

-1
Sion2 OnlyWatch

ну в ззз же хоть немного индивидуальности смогли же дать.

0
RandySavage Sion2

да лучше бы как товер оф фэнтези сделали.Дали возможность самому своего гг создать.

0
Z N S 04

Всяко лучше чернокожих существ

0