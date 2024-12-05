"Смесь GTA и Genshin Impact" Ananta получила новый трейлер

Издательство NetEase Games и студия Naked Rain выпустили свежий трейлер Ananta — новой бесплатной ролевой игры в открытом мире. Ранее анонсированная как Project Mugen, игра сменила название, но сохранила свою уникальную концепцию.

Игроки уже сравнивают Ananta с миксом таких игр, как Genshin Impact, Grand Theft Auto, Cyberpunk 2077 и Marvel's Spider-Man. Действие Ananta разворачивается в Нова-Сити — реалистичном и динамичном мегаполисе. Игра предложит пользователям исследование открытого мира, насыщенного миссиями, сражениями и знакомством с яркими персонажами.

Ananta разрабатывается для PlayStation 5, PC, iOS и Android, но точная дата выхода пока не объявлена.