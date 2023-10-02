Выбивание дверей ногой и отстрел всего живого в геймплейном трейлере шутера Anger Foot

Компания Devolver Digital опубликовала официальный геймплейный трейлер грядущего экшена Anger Foot, разработанного Free Lives. Несмотря на краткость ролика, он демонстрирует хаотичную перестрелку, которую игроки могут ожидать от полной версии игры.
Игра, представляющая собой взрывной и грубый экшен, схожий по тону с Broforce и Superhot, уже несколько лет находится в открытой независимой разработке на сайте Itch.io. Действие игры происходит в Shit-City, игроки будут выбивать двери и уничтожать антропоморфных врагов в трущобах, канализации и небоскребах.
В игре можно найти новое оружие и кроссовки, а также обновить свои способности. В игре очень приветствуется повторное прохождение, ведь в ней можно найти бесчисленное количество секретов, а геймплейная свобода будет стоять во главе угла.
В начале этого года было объявлено, что выход Anger Foot был отложен до 2024 года, наряду с другими играми Devolver Digital.