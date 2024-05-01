Создатели Age of Wonders 4 отпразднуют годовщину запуском стрима 2 мая, где станут известны подробности будущего игры

Сотрудники компании Triumph Studios приглашают всех неравнодушных к пошаговым фэнтезийным стратегиям присоединиться завтра, 2 мая, к стриму, который состоится в 15:00 по московскому времени. Age of Wonders 4 будет праздновать особое событие - свою первую годовщину, поэтому разработчики постараются хорошенько подготовиться к мероприятию, чтобы приятно удивить как можно больше фанатов.

У игроков появится возможность в прямом эфире узнать свежие подробности, касаемо будущего проекта. К Age of Wonders 4 за прошедший год появилось несколько крупных дополнений, и сейчас к релизу готовится расширение под названием Eldritch Realms, открывающее порталы в царства чудес и кошмаров. Планируемая дата выхода - 2 квартал 2024 года.