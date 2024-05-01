Kerbal Space Program 2 продолжит получать обновления

Недавно появилась информация, что Take-Two увольняет 70 человек в Сиэтле в рамках продолжающейся программы сокращения затрат. Ряд наблюдателей в социальных сетях отметили, что разработчик Kerbal Space Program, принадлежащий Take-Two, Intercept Games базируется в Сиэтле, что вызывает обеспокоенность по поводу будущего студии.

Представитель компании пояснил, что ее издательский лейбл Private Division продолжит поддерживать Kerbal Space Program 2.

«18 апреля Private Division успешно запустила No Rest for the Wicked от Moon Studio. Лейбл продолжает обновлять Kerbal Space Program 2 и планирует выпустить Tales of the Shire: A The Lord of the Rings от Wētā Workshop Game Studio во второй половине 2024 года».

На момент написания статьи Intercept Games пока не прокомментировала ситуацию публично. На веб-странице студии также есть несколько списков вакансий в Сиэтле.