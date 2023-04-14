ANNO: Mutationem 17.03.2022
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Обновление "Mysterious Game Console" для ANNO: Mutationem теперь доступно для ПК, скоро выйдет для PS5, PS4 и Switch

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monk70
Новости

Издательство Lightning Games и разработчик ThinkingStars выпустили бесплатное обновление для ПК-версии ANNO: Mutationem, которое добавляет мини-игру в стиле roguelike, костюм, оружие и сюжет. Обновление будет доступно для версий PlayStation 5, PlayStation 4 и Switch позднее.

В состав обновления входят:

  • Суперлегкая мини-игра в жанре roguelike «Mysterious Game Console» — войдите в пиксельный трехэтажный мир подземелий, победите врагов и верните пойманную девушку Нони.
  • Новый костюм «Архаичный защитный костюм» с новым оружием
  • История детства Аяне

ANNO: Mutationem доступна для PlayStation 5, PlayStation 4, Switch и ПК в Steam и Epic Games Store.

Трейлеры Обновления
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