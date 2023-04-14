Обновление "Mysterious Game Console" для ANNO: Mutationem теперь доступно для ПК, скоро выйдет для PS5, PS4 и Switch

Издательство Lightning Games и разработчик ThinkingStars выпустили бесплатное обновление для ПК-версии ANNO: Mutationem, которое добавляет мини-игру в стиле roguelike, костюм, оружие и сюжет. Обновление будет доступно для версий PlayStation 5, PlayStation 4 и Switch позднее.
В состав обновления входят:
- Суперлегкая мини-игра в жанре roguelike «Mysterious Game Console» — войдите в пиксельный трехэтажный мир подземелий, победите врагов и верните пойманную девушку Нони.
- Новый костюм «Архаичный защитный костюм» с новым оружием
- История детства Аяне
ANNO: Mutationem доступна для PlayStation 5, PlayStation 4, Switch и ПК в Steam и Epic Games Store.