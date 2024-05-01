Западный релиз Earth Defense Force 6 на ПК и консолях состоится 25 июля

Earth Defense Force 6 выйдет 25 июля для PlayStation 5, PlayStation 4 и PC через Steam и Epic Games Store на западе по цене $59,99, объявили издатель D3 и разработчик Sandlot.
На дворе 2024 год нашей эры. Человечество одержало победу в долгой битве с неизвестными захватчиками. Вражеские Праймеры исчезли, и на Мать-Землю вернулся мир. Однако население сократилось до 10 %, и мир оказался на грани краха. Выжившие сражались с оставшимися угрозами, изо всех сил стараясь продолжить восстановление. В 2027 году прошло три года. В новом мире, лишенном надежды, настало время вновь противостоять судьбе Земли.
В игру включено самое большое количество миссий и оружия. Все миссии поддерживают кооперативную онлайн-игру до четырех игроков. Кооперативная игра в автономном режиме также доступна в режиме разделенного экрана.
Earth Defense Force 6 впервые вышла для PlayStation 5 и PlayStation 4 25 августа 2022 года в Японии. В Азии версия игры с английской озвучкой и текстом вышла 14 марта 2024 года для PlayStation 5 и PlayStation 4.
Это мы берем. К черту хелл дайверс, король вернулся!