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Kingdom Come: Deliverance 2 2024 г.
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.7 156 оценок

Kingdom Come: Deliverance 2 точно выйдет в этом году, разработчики уже занимаются финальной оптимизацией игры

Gutsz
Новости

Вслед за анонсом полноценного продолжения реалистичной ролевой игры Kingdom Come: Deliverance студия Warhorse пообещала выпустить свой проект уже в этом году. Официально игра еще не имеет даты релиза, однако разработчики твердо уверены в том, что им удастся завершить её разработку до конца 2024 года. Как сообщил PR-менеджер компании Тобиас Штольц-Цвиллинг в недавнем интервью, команда уже занимается финальной оптимизацией игры.

По словам Тобиаса, в Warhorse удалось уже давно закончить создание основного контента для игры и реализовать все задуманные геймплейные механики. По сути, Kingdom Come: Deliverance 2 уже готова, однако для полноценного релиза необходимо дополнительное тестирование, улучшение оптимизации и перевод на другие языки. Разработчики занимаются всеми процессами самостоятельно, однако они уверены в своих силах и собираются выпустить ролевую игру в 2024 году без каких-либо переносов.

Игра находится на этапе, когда мы занимаемся оптимизацией, исправлением багов, добавляем локализации и финализируем разработку проекта. Ситуация совершенно другая по сравнению с первой частью на том же промежутке времени до релиза.

— сообщил Тобиас Штольц-Цвиллинг.

Все в команде Warhorse уверены в релизе Kingdom Come: Deliverance 2 на ПК и консолях в 2024 году. Тем не менее, разработчики не исключают чрезвычайных обстоятельств, которые могут возникнуть. Сейчас для команды самый важный вопрос — это техническое состояние игры. Впрочем, сейчас они не видят особых проблем в полировке проекта и вряд ли что-то внезапно возникнет. Также авторам важен перевод проекта на другие языки. Это касается вопроса о недавнем удалении упоминания русского в игре. Тобиас добавил, что студия еще прорабатывает список поддерживаемых языков, но они постараются реализовать как можно больше языков.

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