EA банит аккаунты за использование ненормативной лексики: пользователь был лишен доступа ко всем своим играм

Цифровые игры находятся на подъеме, и прогнозируется, что к 2028 году их число превысит число физических копий. Удобство, связанное с покупками и библиотеками в цифровом формате, делает их привлекательными для миллионов представителей игровой индустрии, однако такая форма медиапотребления не лишена недостатков.

Поскольку контент регулируется и распространяется платформой, вопрос о праве собственности на такие игры стал предметом споров для многих. Недавний инцидент вновь вызвал эти споры после того, как EA забанила аккаунт одного из пользователей за ненормативную лексику.

Запрещают ли другие игровые платформы говорить "stfu" в онлайн-чате? Или это только EA такая чувствительная?

В сообщении, опубликованном TheEVAN3D на Reddit, пользователь утверждает, что получил перманентный бан от EA. В качестве причины бана он указал, что EA не понравилось сообщение, написанное в Apex Legends.

Интересно, что это не первый бан для этого пользователя. В прошлом EA уже временно банила его за подобные сообщения, нарушающие кодекс поведения компании во время игровых сессий.

По словам пользователя, в результате последнего бана он лишился доступа к приложению EA, что не позволяет ему играть в однопользовательские игры. Таким образом, прошлые покупки, сделанные пользователем, стали недоступны.

На Reddit и других платформах многие были удивлены этой историей.

Их мнение о том, что цифровые игры никогда не гарантируют права собственности, укрепилось, другие же возмущены тем, что такой крупный издатель запретил игроку доступ к купленным играм по пустяковой причине.

В современную эпоху онлайновые игры популярны как никогда, что побуждает издателей вкладывать средства в более строгую модерацию этих сессий. Помимо EA, такие издатели, как Activision, очень серьезно относятся к проблеме токсичности во время сетевой игры.

Однако в данном случае наказание оказалось слишком серьезным и привело к тяжелым последствиям для игрока Apex Legends.