EA банит аккаунты за использование ненормативной лексики: пользователь был лишен доступа ко всем своим играм

Цифровые игры находятся на подъеме, и прогнозируется, что к 2028 году их число превысит число физических копий. Удобство, связанное с покупками и библиотеками в цифровом формате, делает их привлекательными для миллионов представителей игровой индустрии, однако такая форма медиапотребления не лишена недостатков.
Поскольку контент регулируется и распространяется платформой, вопрос о праве собственности на такие игры стал предметом споров для многих. Недавний инцидент вновь вызвал эти споры после того, как EA забанила аккаунт одного из пользователей за ненормативную лексику.
Запрещают ли другие игровые платформы говорить "stfu" в онлайн-чате? Или это только EA такая чувствительная?
В сообщении, опубликованном TheEVAN3D на Reddit, пользователь утверждает, что получил перманентный бан от EA. В качестве причины бана он указал, что EA не понравилось сообщение, написанное в Apex Legends.
Интересно, что это не первый бан для этого пользователя. В прошлом EA уже временно банила его за подобные сообщения, нарушающие кодекс поведения компании во время игровых сессий.
По словам пользователя, в результате последнего бана он лишился доступа к приложению EA, что не позволяет ему играть в однопользовательские игры. Таким образом, прошлые покупки, сделанные пользователем, стали недоступны.
На Reddit и других платформах многие были удивлены этой историей.
Их мнение о том, что цифровые игры никогда не гарантируют права собственности, укрепилось, другие же возмущены тем, что такой крупный издатель запретил игроку доступ к купленным играм по пустяковой причине.
В современную эпоху онлайновые игры популярны как никогда, что побуждает издателей вкладывать средства в более строгую модерацию этих сессий. Помимо EA, такие издатели, как Activision, очень серьезно относятся к проблеме токсичности во время сетевой игры.
Однако в данном случае наказание оказалось слишком серьезным и привело к тяжелым последствиям для игрока Apex Legends.
В голосовом чате апекса иногда попадаются такие неадекваты, что аж уши вянут. Такое случается не частно, но все же случается. Просто блокирую их и все.
Блин, ну запретите доступ к чату...В крайнем случае к конкретной он лайн игре...
Ну, банить сетевую часть ладно, но отключать от одиночных игр, совсем офигели
Если бан за пустяк, то вообще им выгодны баны, есть надежда что человек создаст новый аккаунт и опять купит игры. Со стороны EA конечно натуральное свинство не давать доступа к сюжетной части купленной игры.
это надо быть отбитым, чтоб снова платить тому, кто тебя за пустяк (хотя мат даже не пустяк, это обычная речь. нет никакого запрета на его использование, ибо это бред) забанил и забрал все твои покупки
Бан за такое не что-то новое. Вон mail/ru банил и банит ещё со времен появления кала Warface.
Интересно почему? Чел уже нарушал правила и временно получал бан, теперь пусть навсегда думает о том, что пишет/говорит.
как-то неадекватно это всё, люди вроде как покупают же игры
Я точно также получил пермач где-то полгода назад за чат. Забавно как в наше время обыкновенная ругань приравнивается по серьёзности к откровенным читам.
по любому ЕА ещё и за kys забанят
Это же хорошо, быдлo надо воспитывать.
Нефиг матом ругаться. Матюки это слова Дьявола. Лучше примите Господа нашего, Иисуса Христа, в своë сердце и врата Эдема откроются вам, братья и сëстры
А в нике у тебя, чел, цифры 666 при этом ...
Близзард тоже банят навсегда. Несколько предов, мутов, банов и потом пермач.
Тот же овервотч.
Ничего нового нет, кроме того, что целый аккаунт заблокировали.
так пермач или сперва предупреждения, временные блокировки, а потом вечная?
пермач это буквально сразу после первого раза, а не после 10го, если чё
ну покупают одиночки только дегроды, так что поделом им. а банят в сетевухах..что ж, в платных постараемся воздержаться , зато в бесплатных... в хотсе уже 5-й аккаунт сменил , но зато все знают там что они из себя представляют ) особенно хочется отметить даунов что банят, не понимая, что я как феникс восстану из пепла с новым аккаунтом, и просто продолжу это все , она же бесплатная , лол ) и конечно же куколдов что сейчас поставят минусы за мою правду, привет, лошки,это я вам, да-да )