Трейлер и подробности коллекционного события "Вуаль" Apex Legends

Ну что, легенды? Потанцуем! Коллекционное событие «Вуаль» пройдёт с 25 апреля по 9 мая. Вас ждут роскошные предметы внешнего вида и новейший временный режим, который привнесёт веселье в КБН. Узнайте о событии подробнее.

Новый временный режим: Глаз Смерти

«Глаз смерти» — необычный режим в КБН, в котором легендам предстоит использовать новое оружие каждый матч, чтобы показать своё мастерство. В каждом матче снаряжение будет меняться случайным образом. Игроки будут начинать битву с одним из следующих наборов оружия:

«Ведомый» и магазинная винтовка 30-30

«Хемлок» и «Разведчик G7»

«Крабер» и «Страж»

Припасы будут отключены, а у игроков не будет щитов и шлемов. Побеждает та команда, которая первой совершит 50 убийств, а её игроки докажут, что они и есть настоящие чемпионы.

Предметы коллекционного события "Вуаль"

Откройте 24 взрывных временных предмета внешнего вида с новыми легендарными обликами для Ваттсон, Рампарт, Гибралтара и не только.

Новый временный режим: Глаз Смерти

«Глаз смерти» — необычный режим в КБН, в котором легендам предстоит использовать новое оружие каждый матч, чтобы показать своё мастерство. В каждом матче снаряжение будет меняться случайным образом. Игроки будут начинать битву с одним из следующих наборов оружия:

«Ведомый» и магазинная винтовка 30-30

«Хемлок» и «Разведчик G7»

«Крабер» и «Страж»

Припасы будут отключены, а у игроков не будет щитов и шлемов. Побеждает та команда, которая первой совершит 50 убийств, а её игроки докажут, что они и есть настоящие чемпионы.

Предметы коллекционного события "Вуаль"

Откройте 24 взрывных временных предмета внешнего вида с новыми легендарными обликами для Ваттсон, Рампарт, Гибралтара и не только.

Каждый из 24 предметов можно приобрести за монеты Apex или ценные металлы, или же их можно найти в наборах Apex коллекционного события «Вуаль», пока оно идёт.

Если вы откроете все 24 предмета внешнего вида до окончания события, то автоматически получите новый престижный облик Каустика «Заражение Apex»!

Система наград

В день можно заработать до 1600 очков, а испытания обновляются ежедневно. Все эти испытания также совместимы с боевым пропуском, так что вы можете проходить несколько испытаний одновременно.

Вкладка магазина

Ознакомьтесь с временными предложениями на вкладке магазина. Вас ждёт комплект «Судебный палач» для Гибралтара, облик Патфайндера «Элегантная механика» (доступен с 25 по 28 апреля) и комплект Эш «Синтетическая охотница» (доступен с 5 по 9 мая), а также многое другое.

Награды рейтинговых арен

Всем легендам рейтинговых арен мы хотим напомнить, что вам необходимо зайти в игру до начала следующего сезона, чтобы получить свои награды. Получите награды рейтинговых арен, пока они ещё доступны! Заходите в игру!

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