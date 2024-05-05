Ролевой экшен Sand Land получил хвалебный трейлер

Sand Land возвращается, чтобы показать себя на видео, на этот раз с традиционным хвалебным трейлером с отзывами от представителей прессы, которые в целом положительно встретили игровое воплощение манги Акиры Ториямы.
Среди голосов, отданных Sand Land, есть и несколько восторженных рецензий, и нет никаких сомнений в том, что игра, выпущенная Bandai Namco, представляет собой визуально блестящее и верное переложение оригинального произведения на экран.
По сравнению с вышеупомянутой мангой Ториямы, история Sand Land добавляет новых персонажей, новые события и новые локации, следуя за анимационной адаптацией.
Таким образом, история не заканчивается, как в комиксе, а продолжается и приводит нас к посещению невиданного сценария Лесных земель, контролируемых маленьким, но могущественным правителем, который скрывает не один секрет.