Трейлер запуска 21 сезона "Искажения" в Apex Legends

Разработчики Apex Legends опубликовали трейлер запуска 21-го сезона, который получил название "Искажение". Сезон начнется уже на следующей неделе - 7 мая.
Приготовьтесь нарушать порядок с Альтер: используйте её умения, связанные с Пустотой, чтобы творить хаос в одиночном режиме. Вас ждёт полностью оснащённое оружие и новые способы умерщвления врагов. Отправляйтесь на истерзанную Расколотую луну: там появились новые точки интереса и проходы для быстрых стычек. Это новый мир, легенда. Готовьтесь возмутить его спокойствие.
Apex Legends - бесплатная игра в жанре «королевская битва», где легендарные персонажи сражаются за славу и богатства на дальних рубежах Фронтира. Играйте бесплатно на PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и ПК через EA app и Steam.