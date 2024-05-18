Инсайдер поделился подробностями предстоящего ремейка Resident Evil

Сегодня один из инсайдеров поделился некоторыми подробностями предстоящего ремейка Resident Evil, который, по слухам, компания Capcom готовит к выходу на 30-летний юбилей - в 2026-м году.
- Рабочее название: BIOHAZARD: RE1;
- Игра будет медленнее, чем RE2 Remake;
- Из-за небольшого количества врагов в игре у каждого зомби будет своя уникальная модель;
- Для уничтожения зомби в RE1 требуется больше пуль, чем в RE2 Remake;
- В игре будут алоголовые (Crimson Head);
- История RE1 будет расширена;
- Будет использоваться другая камера от третьего лица с более медленным темпом игры;
- Игра получит сильное улучшение визуала и освещения.
Оригинальная Resident Evil вышла в 1996-м году на Playstation и получила высокие оценки от критиков и игроков, после чего игра была портирована на PC и другие платформы. В 2002-м году вышел ремейк игры для GameCube, который затем был неоднократно переиздан Capcom для различных поколений консолей.
Этот пункт настораживает:
"Для уничтожения зомби в RE1 требуется больше пуль, чем в RE2 Remake;"
Скорей всего просто самих боеприпасов будет тупо меньше, как и в оригинале.
А зомби-мутанты в ремейке 2002 года в 1.5-2 раза больше пуль и так выдерживали (именно там они впервые и появились).
Надеюсь они отталкиваются от первоисточника 1996-го года, а не от версии с GameCube.
slo-mo короче будет какое-то
с помощью программы cheat engine можно ускорять приложения. так что прибавить там около 20% к скорости и будет комфортно
Главное не сказал: хотя бы загрузок между комнатами (ДВЕРИ!) не будет или как?)
На HDD будет,а на SSD нет.
Помню в 3 на PS one был момент, когда зомби напали в момент загрузки двери) Было очень круто.
Если так пойдет то будет ремейк ремейка RE 0
а почему собственно нет? у зеро по сути и ремейка нет, это ремастер, да и вообще лучше бы было и зеро и первую часть сделать как одну игру.
только сундук в Зеро плиз пусть вернут) Игра была безнадежно испорчена симулятором почтальона (не путать с Коджимбой) - ты половину времени просто перетаскивал свой хабар со старого спота на новый.
да, меня тоже это бесило, но в целом нормально проходилось. а сейчас так и вовсе есть мод Item Box, дабавляющий сундук.
Честно говоря ожидал как раз таки динамику аналогичную RE 2, считаю в ней достигнут идеальный баланс. Но как говорится хозяин барин, все таки жанр survival horror требует более медленного и вдумчивого темпа игры, главное чтоб камера не была статичной иначе пиши пропало.
Похоже что это то чего хотели олды, меньше динамики больше саспенса // Анастасия Пожарская
Мы это ждём
Будем ждать. Может позже более подробно расскажут о создании игры RE 1 Remake
главное, чтоб бэктрэкинг этот убогий разбавили... а то нашел закрытую дверь - вернулся, нашел ключ-вернулся к двери-открыл-нашел ключ-вернулся к закрытой двери-открыл-взял ключ - повтори 100 раз... одна из худших игр в этом плане была.
Медленный темп игры уже звучит как что-то очень плохое. Если ещё эти безумные двери оставят...
В смысле? Я думал Ре4 будет.
Другое настораживает что игра будет медленной, всё это странно вообще что ремейк на первую часть уже есть.
Как по мне, им еще надо внести сразу опцию в виде возможности игры от 1го лица, ведь такая камерность присуще как раз последним сериям и 1 часть тому способствует.
Ремейк 1 части делают основываясь на ремейках 2 3 и 4 частях а там нет вида от первого лица
врядли они станут это делать, однако, на 2 и 3 ремейки есть вполне себе качественный мод на камеру от первого лица, тот же самый мод будет и для первой части 100%.
Да надоели уже первую часть мусолить . Уже есть идеальный ремейк. Давайте кот веронику.