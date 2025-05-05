Только один игрок ARC Raiders смог довести петуха до совершенства

Студия Embark показала цифры со второго тестирования своего своей игры ARC Raiders, которое закончится уже сегодня. За время тестов геймеры умудрились уничтожить аж 7 миллионов машин ARC и провести 4 миллиона раундов. В общей сложности набралось более 1,7 миллиона часов игрового времени. При этом игрокам удалось убить всего 58 Королев, а вот сами Королевы оказались пошустрее — от их рук погибло около 17 тысяч бедолаг.

Но самый забавный факт — лишь один единственный человек из всех тестеров смог прокачать петушка Скраппи до максимального уровня. Скраппи — это такая птица в мастерской, которая регулярно подкидывает бесплатные материалы для крафта.

Что до самой игры, то ARC Raiders — это экстракшн-шутер про будущее, в котором Земля подверглась атаке странных механических захватчиков. Игроки становятся рейдерами, которые мотаются между подземной базой Сперанца и поверхностью планеты, где собирают ресурсы и сталкиваются как с другими игроками, так и с роботами. Релиз игры запланирован на 2025 год для ПК (Steam и EGS), PlayStation 5 и Xbox Series S/X.