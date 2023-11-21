Стратегическая ролевая игра Arcadian Atlas выйдет на консолях 30 ноября

Издатель Serenity Forge и разработчик Twin Otter Studios выпустят стратегическую ролевую игру Arcadian Atlas для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и Switch 30 ноября, объявили компании. Arcadian Atlas впервые была выпущена для ПК в Steam 27 июля.

Гражданская война охватывает королевство: вырисовываются линии фронта и обнажаются мечи. Двое влюбленных, объединенных войной, разрываются между своей присягнувшей королевой и принцессой, восставшей, чтобы вернуть себе трон. В этом конфликте происходит совпадение судеб: волшебник-мошенник, стремящийся разгадать тайны земли, встречает молодую девушку, вторую наследницу престола. Обладая силой создавать и разрушать миры, эти двое борются за преодоление своего прошлого.

Участвуйте в глубоких тактических битвах на обширных и коварных ландшафтах, создавая армию из мощных войск, настраивая их классы и навыки, чтобы получить все преимущества против монстров, безжалостных врагов, презираемой дочери и королевы, настолько жестокой, что ради этого она убила бы собственного мужа. занять трон.

Сформируйте армию специализированных бойцов и обладателей магии, выбирая из более чем 12 индивидуальных классов для создания своей группы. Путешествуйте по миру Аркадии, сражаясь с монстрами и избегая ловушек, обрушивая разрушения на своих врагов на разнообразных картах с сеткой.

Война началась. Для спасения Аркадии потребуется идеальная стратегия, новейшее снаряжение и друзья на вашей стороне. Соберите команду надежных воинов, чтобы сражаться за судьбу Аркадии. Атлас вот-вот проснется.