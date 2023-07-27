Тактическая ролевая игра Arcadian Atlas стала доступна на ПК ©

Изометрическая ролевая игра Arcadian Atlas от Serenity Forge и Twin Otter Studios стала доступна на ПК. Расколотая земля Аркадии и тот, кто будет ею управлять, в ваших руках. Arcadian Atlas выйдет на консолях в конце этого года.

Сегодняшний релиз сопровождался новым трейлером, позволяющим игрокам заглянуть в мир, который они будут менять навсегда, а также в глубокий стратегический геймплей, который им необходимо освоить, если они надеются победить.

Arcadian Atlas — это уникальная изометрическая тактическая ролевая игра, основанная на повествовании, действие которой происходит в Аркадии, нации, разрывающей себя на части политическими фракциями и коварными интригами, когда древние злые силы начинают пробуждаться. С королевой, готовой на все, чтобы взойти на трон, никто не в безопасности.

Чтобы спасти Аркадию, игрокам необходимо собрать элитную группу авантюристов из более чем 12 уникальных классов, каждый со своими собственными деревьями навыков и снаряжением, начиная от аптекарей, варящих зелья, и заканчивая магическими воинами. Стратегические пошаговые сражения определят судьбу как королевства Аркадия, так и его жителей. Каждое действие имеет значение: всего один неверный шаг может навсегда разорвать вашу группу и саму землю.

Потрясающая пиксельная графика Arcadian Atlas сочетается с богатой историей, которая подтолкнет игроков к трудным, эмоциональным решениям и отправит их на незабываемый путь. Никто не в безопасности теперь, когда Атлас, сила, которая может изменить жизнь в одно мгновение, был высвобожден.