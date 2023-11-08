ArcheAge 2 оставляет в прошлом межфракционное PvP, чтобы привлечь западных консольщиков, и фокусируется на PvE и GvG

Сегодня южнокорейская компания Kakao Games сообщила о своих квартальных финансовых результатах и в ходе конференции с инвесторами поделилась некоторыми новыми подробностями об ArcheAge 2.

Анонсированная в прошлом году MMORPG будет отличаться от своей предшественницы тем, что издатель Kakao Games и разработчик XL Games делают ее специально для западных игроков, с учетом пользователей консолей, в то время как первая игра была чисто южнокорейской PC MMO. В результате от масштабного фракционного PvP отказались, а большее внимание уделяется сюжетному PvE-контенту (одиночная игра и кооператив для небольших компаний, проходящих подземелья). При этом останутся PvP-бои между гильдиями, в основном сосредоточенные на торговых операциях. Kakao Games планирует представить игру на выставке Gamescom 2024 и провести закрытое бета-тестирование в конце того же года.

ArcheAge 2 радикально отличается от своей предшественницы, что является отражением привычки западного рынка к однопользовательским консольным играм, наполненным экшеном. Вместо этого основной упор был сделан на однопользовательский контент, в котором игроки получают удовольствие от стратегического захвата крепостей с помощью сложных нецелевых действий. Кроме того, в игре присутствует богатый комьюнити-компонент: небольшие партии и гильдии занимаются прохождением подземелий и торговлей специализированными товарами. Кроме того, в игре есть режим кампании, объединяющий конфликты и сражения между гильдиями, занимающимися торговлей, и теми, кто стремится к саботажу и грабежу, а также конфликты и изменения основных фракций и персонажей оригинального сюжета в полноценный сценарий. Игра разрабатывается параллельно для ПК и консольных платформ с самого начала разработки, и мы, вероятно, раскроем больше деталей и основных элементов геймплея в различных формах на выставке Gamescom в следующем году. Кроме того, мы планируем провести CBT в 2024 году.

При таком графике ArcheAge 2 вряд ли выйдет до конца года, как было обещано ранее. Впрочем, в этом нет ничего неожиданного, поскольку задержки игр - обычное дело для индустрии.

По информации, предоставленной ранее исполнительным продюсером Lineage Джейком Сонгом (Jake Song), в MMORPG на движке Unreal Engine 5 будет улучшена торговая система предшественницы: игроки смогут создавать караваны в одиночку, небольшими группами или большими рейдами. Кроме того, будет расширена система жилищного строительства, что позволит игрокам создавать собственные города и даже гильдии.