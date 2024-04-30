Видеоролик Rogue Prince of Persia описывает механику передвижения и особенности боевой системы

Игра The Rogue Prince of Persia от Evil Empire выходит в ранний доступ 14 мая, а до этого авторы решили рассказывать подробности будущей игры в различных видеороликах под заголовком Community Update. На этой неделе в нем рассказывается о перемещении и особенностях боевой системы, первое из которых включает в себя бег по стенам, прыжки и многое другое. Смотрите ниже.

В перемещении есть ощущение потока, когда игрок плавно перемещается по окружению. Принц может перепрыгивать через пропасти, скатываться по пандусам и бегать по стенам, но вот тут-то и становится интересно. Вы можете бегать по стенам горизонтально, вверх и даже по диагонали, но при этом не можете спускаться вниз (хотя можете бегать прямо по стенам). В некоторых местах придется запрыгивать на столбы, чтобы разведать, куда двигаться дальше.

Конечно, Принц может и качаться на столбах, демонстрируя свои впечатляющие акробатические способности. Кроме того, в игре есть прием «лихачество» - если вы приблизитесь к врагу, то перепрыгните через него, чтобы оказаться у него за спиной, как в The Sands of Time. Также стоит отметить, что при падении с большого расстояния вы можете замедлить свой спуск с помощью ножа (если он есть).

Принц может выбрать из нескольких видов основного оружия (хотя одновременно он может носить только одно), включая мечи, двойные кинжалы, метательное оружие и многое другое. Каждое из них обладает различными комбо, но есть и специальные атаки. Широкий меч, например, может подбрасывать врагов в воздух. Кроме того, у вас есть такие инструменты, как лук и чакрам, которые требуют зарядов (пополняются за счет ударов по врагам).

Удар принца очень важен, потому что он оглушает врагов при столкновении со стенами и отправляет их в опасные места. Однако он также может пробить щиты бронированных врагов, оглушая обоих. Нырок также очень важен, так как с его помощью можно легко разрушить щиты.

Во время путешествия вы также можете обнаружить Медальоны и экипировать до четырех штук одновременно. Как и талисманы из Dead Cells, они дают различные пассивные эффекты, например, выпускают ядовитое облако при ранении, поджигают область, когда убивают отмеченного врага, и добавляют HP, когда вы обнаруживаете новый Колодец снов.

Медальоны улучшают друг друга в зависимости от того, куда они помещены, а улучшенное оружие также может вызывать их эффекты. Evil Empire будет добавлять больше оружия, инструментов и медальонов по мере развития раннего доступа.

The Rogue Prince of Persia будет доступна для игры на PC через ранний доступ Steam и будет включать в себя первый акт, шесть уровней, двух боссов и несколько видов оружия. Следите за подробностями до запуска и посмотрите еще несколько геймплеев здесь.