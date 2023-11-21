Автор популярного онлайн-мода для Elden Ring работает над кооперативом в Armored Core 6

Талантливый программист под ником LukeYui еще в прошлом году порадовал сообщество Elden Ring самым полезным модом для хардкорного ролевого экшена. Этот энтузиаст улучшил сетевую составляющую и добавил в игру полноценный кооперативный режим. Успешно завершив работу над модификацией, он теперь переключил внимание на другую игру от студии FromSoftware — Armored Core 6. Для меха-экшена он также обещает добавить классный кооперативный режим.

Согласно последнему сообщению от автора, в настоящее время он активно занимается разработкой кооперативного режима для Armored Core 6. Этот энтузиаст планирует добавить возможность подключения до 6 игроков одновременно в одну сессию, что позволит большой компании друзей проходить миссии вместе. При этом уровень сложности противников будет масштабироваться в зависимости от числа подключенных игроков.

Модификация находится еще в стадии альфа-версии и требует серьезных доработок, однако основной функционал уже готов. Первый взгляд на кооперативный режим в Armored Core 6 уже доступен в демонстрационном ролике от LukeYui. Как только модификация будет завершена, автор обещает опубликовать её для свободного доступа.