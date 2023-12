Интерактивная драма As Dusk Falls выйдет на PlayStation 7 марта

Отмеченная множеством наград студия INTERIOR/NIGHT объявила сегодня, что игра As Dusk Falls выйдет 7 марта 2024 г. на PlayStation 5 и PlayStation 4, а также в Epic Games Store и Gog.com. Версия для PS5 включает в себя новые эксклюзивные функции, включая тактильную обратную связь и управление с помощью сенсорной панели, а также функцию доступности аудиоописания, доступную во всех версиях. По этому случаю игра получила новый трейлер.

В этой бескомпромиссной криминальной драме о предательстве, самопожертвовании и стойкости игроки исследуют запутанные жизни двух семей на протяжении десятилетий, начиная с 1998 года, когда в маленьком городке Аризона произошло неудачное ограбление. Эту историю можно переиграть, чтобы обнаружить совершенно разные результаты в зависимости от принятых решений. As Dusk Falls имеет инновационный многопользовательский режим, поддерживающий до 8 игроков локально, онлайн или их комбинацию с использованием контроллеров или сопутствующего приложения для Android и iOS.

As Dusk Falls — это игра, номинированная на премию BAFTA, выпущенная для Xbox и ПК в 2022 году и разработанная командой, возглавляемой Кэролайн Маршал (ведущим дизайнером игр Heavy Rain и Beyond: Two Souls). Игра получила широкое признание в индустрии и среди игроков благодаря инновационному многопользовательскому подходу, широте выбора и захватывающему сюжету, получив 90% «Очень положительный» рейтинг в Steam по тысячам обзоров.