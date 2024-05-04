Nintendo выпустила новый трейлер к Luigi's Mansion 2 HD

Nintendo выпустила новый трейлер к игре Luigi's Mansion 2 HD под названием "A rude awakening", который в общих чертах рассказывает нам историю, лежащую в основе игры. Луиджи дремлет, когда его вызывает профессор Страмбик, чтобы решить проблему с призраками.
Скорее, его заставляют это сделать, учитывая, что Страмбик будит его, а затем телепортирует обратно в свой особняк, не дав ему шанса поговорить с ним. Он успешно справляется с заданием.
Luigi's Mansion 2 HD - эксклюзивная игра для Nintendo Switch. Ее можно заказать в Nintendo eShop, а доступна она будет с 27 июня. Для непосвященных это ремейк игры в высоком разрешении, вышедшей на Nintendo 3DS, в котором вам предстоит посетить призрачный Купавалле, где до недавнего времени в небе маячила загадочная Темная Луна. По словам профессора Страмбика, эксперта по паранормальным явлениям, ее присутствие усмиряло призраков долины... но теперь она развалилась на части.