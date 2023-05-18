DLSS 3 уже вышел в D5 Render и будет доступен в Ashfall при запуске ©

После представления видеокарт серии GeForce RTX 4060 NVIDIA также сделала сегодня несколько анонсов DLSS 3.



Во-первых, DLSS Frame Generation была добавлена в последнюю версию (2.4.5) D5 Render, популярного ПО для 3D рендеринга, совместимого со SketchUp, 3ds Max, Revit, Archicad, Rhino, C4D и Blender.

D5 Render уже поддерживал DLSS 2, но с DLSS 3 частота кадров почти удваивается при использовании GeForce RTX 40, что будет полезно как во время разработки, так и при демонстрации хода работ клиентам.

Конечно, анонсы NVIDIA DLSS 3 обычно связаны с новыми играми, и сегодняшний день не стал исключением. Предстоящий постапокалиптический MMO-шутер Ashfall также будет поддерживать DLSS Frame Generation с первого дня. В дополнение к этой новости NVIDIA показала 4K геймплейный трейлер игры.

Как некоторые из вас, возможно, помнят, есть две предстоящие игры под названием Ashfall. Вторая игра находится в разработке в компании Liithos, основанной бывшими ветеранами Sony Джоном Гарвином и Майклом Мумбауэром, причем последний не преминул отметить сходство между двумя играми.

В любом случае, именно игра от NetEase получит поддержку DLSS 3. Их Ashfall - это кроссплатформенная (PC/мобильная) игра, действие которой происходит в пустыне, вдохновленной Востоком, где игроки берут на себя роль Странников, бродящих по различным биомам, таким как пустыни и горы, в поисках мифического Ядра Творения, предмета легенды, который, как говорят, способен исцелить мир.

С точки зрения геймплея, Ashfall - это шутер от третьего лица, в котором игроки исследуют опасные подземелья в поисках лута. Среди других элементов - ремесло, строительство домов и головоломки. Бета-тестирование состоится в июле, что даст игрокам возможность опробовать игру перед полным запуском, запланированным на конец этого года.

Помимо этих двух анонсов DLSS 3, NVIDIA также подтвердила, что DLSS 2 уже доступна в Voidtrain, The Outlast Trials, Bus Simulator 21, KartKraft и Moon Runner.

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