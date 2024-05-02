Моддер добавил в The Witcher 3: Wild Hunt новое верховое животное - теперь Геральт может летать на грифоне

У Плотвы появился серьезный конкурент: моддер apokryphos представил модификацию для The Witcher 3: Wild Hunt, которая добавляет в игру новое верховое животное - грифона из Белого Сада, который является первым боссом игры.
Теперь Геральт может купить у Брама специальный предмет, с помощью которого ведьмак сможет в любой момент призвать грифона и оседлать его. Примечательно, что грифон умеет не только летать, но и передвигаться по земле, правда делает это заметно медленнее чем Плотва. Верхом на грифоне Геральту доступен удар мечом и сбрасывание бомб на врагов.
Теперь благодаря грифону Геральт сможет заметно быстрее пересекать большие расстояния в игре. Скачать модификацию можно бесплатно с нашего сайта.
Каэр-Морхенская авиация.
а враги атакуют/реагируют на Геральта на грифоне, или он впринципе становится неуязвимым?
посмотрели, что в Догме есть такая возможность, позавидовали и сделали себе пародию на это)