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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.5 27 391 оценка

Моддер добавил в The Witcher 3: Wild Hunt новое верховое животное - теперь Геральт может летать на грифоне

AceTheKing
Новости

У Плотвы появился серьезный конкурент: моддер apokryphos представил модификацию для The Witcher 3: Wild Hunt, которая добавляет в игру новое верховое животное - грифона из Белого Сада, который является первым боссом игры.

Теперь Геральт может купить у Брама специальный предмет, с помощью которого ведьмак сможет в любой момент призвать грифона и оседлать его. Примечательно, что грифон умеет не только летать, но и передвигаться по земле, правда делает это заметно медленнее чем Плотва. Верхом на грифоне Геральту доступен удар мечом и сбрасывание бомб на врагов.

Теперь благодаря грифону Геральт сможет заметно быстрее пересекать большие расстояния в игре. Скачать модификацию можно бесплатно с нашего сайта.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
SEV DRAKE

Каэр-Морхенская авиация.

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SkyraX

а враги атакуют/реагируют на Геральта на грифоне, или он впринципе становится неуязвимым?

0
Megido

посмотрели, что в Догме есть такая возможность, позавидовали и сделали себе пародию на это)

0