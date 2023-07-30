Assassin's Creed: Codename RED стала причиной отмены Immortals Fenyx Rising 2 ©

Как стало известно на этой неделе, Immortals Fenyx Rising 2 была отменена. Ubisoft прокомментировала этот слух, но не дала никаких гарантий, сказав лишь о перераспределении персонала, так что будущее игры представляется весьма неопределенным.



Источник слухов, VGC, кстати, очень надежен, так что вероятность того, что Immortals Fenyx Rising 2 действительно отменена, очень велика. Эта история также привлекла внимание Стивена Тотило, главного редактора портала Axios, который, заинтригованный, начал задавать вопросы.



Оказавшись в кулуарах, Тотило узнал об оптимизме, царившем среди разработчиков. Полинезийский сеттинг считался весьма перспективным, а качество исполнения не вызывало особых опасений. По всей видимости, именно Assassin's Creed Codename Red обрекла Immortals Fenyx Rising 2 на провал: Ubisoft решила отдать предпочтение новому эпизоду ассасинской саги, действие которого происходит в Японии, сосредоточив на нем все силы своей квебекской студии, которой пришлось бы отказаться от работы над многообещающей Immortals Fenyx Rising 2.



Следует заметить, что ничего из заявленного не было напрямую подтверждено Ubisoft. Что касается Assassin's Creed Red, то, по слухам, главным героем станет африканский самурай.