Как стало известно на этой неделе, Immortals Fenyx Rising 2 была отменена. Ubisoft прокомментировала этот слух, но не дала никаких гарантий, сказав лишь о перераспределении персонала, так что будущее игры представляется весьма неопределенным.
Источник слухов, VGC, кстати, очень надежен, так что вероятность того, что Immortals Fenyx Rising 2 действительно отменена, очень велика. Эта история также привлекла внимание Стивена Тотило, главного редактора портала Axios, который, заинтригованный, начал задавать вопросы.
Оказавшись в кулуарах, Тотило узнал об оптимизме, царившем среди разработчиков. Полинезийский сеттинг считался весьма перспективным, а качество исполнения не вызывало особых опасений. По всей видимости, именно Assassin's Creed Codename Red обрекла Immortals Fenyx Rising 2 на провал: Ubisoft решила отдать предпочтение новому эпизоду ассасинской саги, действие которого происходит в Японии, сосредоточив на нем все силы своей квебекской студии, которой пришлось бы отказаться от работы над многообещающей Immortals Fenyx Rising 2.
Следует заметить, что ничего из заявленного не было напрямую подтверждено Ubisoft. Что касается Assassin's Creed Red, то, по слухам, главным героем станет африканский самурай.
Assassin's Creed: Codename RED стала причиной отмены Immortals Fenyx Rising 2©
Как стало известно на этой неделе, Immortals Fenyx Rising 2 была отменена. Ubisoft прокомментировала этот слух, но не дала никаких гарантий, сказав лишь о перераспределении персонала, так что будущее игры представляется весьма неопределенным.
Идеальный ответ не идеальной игре шо той шо этой, и меня Валера зовут
Если это правда, то у Японцев зрение расширится от данной новости если слух подтвердится.
Японцы - не русские. У них нет проблем с цветом кожи у вымышленных персонажей. Кроме того в Японии, есть целая плеяда мультиков и комиксов начиная об культовом афросамурае, или Ясукэ который уже появлялся в Nioh.
Ты ничего не знаешь про Японию, раз такое говоришь. Японцы в быту те еще ксенофобы.
А я что-то писал про быт? Многие тысячи манг, мультиков и игр созданных в Японии и невероятно популярных в Японии, внезапно, созданы с европоидами в главных ролях. Страшная ксенофобия. Держу пари все японцы подтирают зад всем, где нарисованы не японцы.
Что японцы, что русские - отражают в творчестве свою действительность. И если у тебя один негр на несколько миллионов жителей странны - не имеет никакого смысла делать его главным героем произведения.
Знаток Японии глянь как замечательно Японцы отнеслись к негру в ЗВ на афише, так замечательно что он улетел на плакате на задний далекий далёкий план.......эх люблю вас таких знатоков
Отменили бы и то и другое и мир бы стал чуточку лучше.