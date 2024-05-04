В Terminator: Survivors будет несколько управляемых транспортных средств

Если не считать краткого кинематографического анонсирующего трейлера в начале этого года, мы очень мало видели Terminator: Survivors, но, хотя еще неизвестно, как долго нам придется ждать, прежде чем Nacon продемонстрирует игровой процесс для игры на выживание в открытом мире, разработчик предложил новые подробности об игре в разделе часто задаваемых вопросов, опубликованном в Steam.

Одна из ключевых деталей, упомянутых в FAQ, заключается в том, что в Terminator: Survivors будет представлено несколько управляемых транспортных средств, которые игроки смогут использовать для исследования, а также для «тактических» целей и многопользовательских возможностей.

«В Terminator: Survivors будет доступно несколько управляемых транспортных средств», — пишет Nacon. «Система транспортных средств призвана поддерживать перемещения игроков по игровому миру, создавая различные исследовательские возможности, поощряя тактическое мышление и способствуя многопользовательскому сотрудничеству».

Учитывая тот факт, что в открытом мире Terminator: Survivors также будет один Т-800, неустанно преследующий игроков, транспортные средства, вероятно, окажутся очень полезными.

Terminator: Survivors выйдет в раннем доступе на ПК 24 октября.