Состоялся выход ремейка вступительной заставки Star Wars: Republic Commando на движке Unreal Engine 5

Итак, сегодня, 4 мая, во всём мире празднуется "День Звёздных войн". В честь данного события пройдут различные мероприятия и акции, однако хочется начать этот день с замечательной новости: спустя 1,5 года работы 3D-художник Oleksandr Maziura наконец-то доделал свой проект - ремейк вступительной заставки на Unreal Engine 5 к культовому шутеру Star Wars: Republic Commando!

Как заявляет сам создатель ролика, удивлять игроков по всему миру он не остановится. Впереди нас ждёт ещё более масштабный проект (правда, уже не по вселенной "Звёздные войны"). Это будет видеоигра, вероятнее всего, сделанная на движке Unreal Engine 5. Хочется верить, что опыт, полученный за многие месяцы взаимодействия с движком, пойдёт только на пользу и автор сможет собрать в будущем достойную команду разработчиков, благо преданная фан-база и имя у него уже имеются.