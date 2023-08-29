Assassin's Creed Mirage на обложке свежего номера Game Informer

Ubisoft представила Assassin’s Creed Mirage в сентябре прошлого года в рамках специальной трансляции, посвященной 15-летию серии. Теперь, год спустя и чуть больше месяца до того, как игра выйдет на PlayStation, Xbox и ПК, она на обложку свежего номера Game Informer. Журналисты отправились во Францию, чтобы поговорить с Ubisoft Bordeaux, относительно новой студией в огромном списке студий всемирной компании. После открытия своих дверей в 2017 году Ubisoft Bordeaux работала в основном как студия поддержки других участников Ubisoft. Но после того как команда возглавила разработку DLC «Wrath of the Druids» для Assassin’s Creed Valhalla, она получила шанс создать полноценную игру.
Журнал познакомит с новыми подробностями о том, как Assassin's Creed Mirage начиналась как DLC для Valhalla, а затем превратилась в полноценный релиз, как Ubisoft Bordeaux воплощает в жизнь Багдад 9-го века, почему Басим Ибн 'Хак вернулся и многое другое. Журналисты поиграли два часа, выполнили три контракта, которые не проходил никто за пределами Ubisoft, и поговорили с тремя ведущими игроками, чтобы узнать, как Ubisoft Bordeaux возвращается к истокам Assassin's Creed, и обязательно расскажут об этом.
Столько рекламных новостей, а на деле будет:
https://www.youtube.com/watch?v=CQZFN16KPk0
Будет тусклый и скучный паркур ориджинс и от туда же боевка (ну она ок еще)
вернут социальный стелс , спасибо, и бомбочки.
Карту сделают поменьше. чем полмира, спасибо.
Ну и скорее всего каловую сюжетку с так себе саундтреком, ибо ни Сары, ни Еспера не будет ,как я понял.
Так что да, полу ориджинс, полу первая часть.