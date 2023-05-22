Assassin's Creed Mirage станет одной из самых непродолжительных частей серии? Инсайдер раскрыл время прохождения ©

Поклонники серии стелс-приключений с нетерпением ждут предстоящего мероприятия Ubisoft - менее чем через месяц, 12 июня, мы должны увидеть AC Mirage в действии и узнать ключевую официальную информацию. Однако последние утечки информации указывают на то, что разработчики работают над крайне сжатой историей.

На прошлой неделе инсайдер j0nathan опубликовал ролик, благодаря которому мы узнали ряд интересных деталей. Как сообщается, Assassin's Creed Mirage дебютирует 12 октября, геймплей будет напоминать Assassin's Creed 1, а главный герой получит меньшее дерево навыков. Однако на этом значимые новости не заканчиваются.

Assassin's Creed Mirage может стать одной из самых коротких частей серии - прохождение сюжета займет около 15 часов. Напомним, что изначально игра должна была стать дополнением к Valhalla, однако она была достаточно расширена, чтобы стать самостоятельной игрой. В начале года креативный директор Стефан Будон признался, что мы будем иметь дело с игрой, которая будет отличаться от масштабных миров предыдущих частей.

Как отмечает редакция Insider Gaming, размер карты AC Mirage будет напоминать Париж в AC Unity или Лондон в AC Syndicate. Сюжет, скорее всего, начнется с неудачного ограбления, совершенного Басимом в его родном городе - это событие заставит главного героя переехать в Багдад, где и будет проходить значительная часть игры.

Конечно, указанные сообщения ничем не подтверждены, поэтому их следует воспринимать с небольшой долей недоверия и отсчитывать время до Ubisoft Forward - французы скоро раскроют все карты.