"Очень близка к самой первой игре в серии": инсайдер раскрывает подробности Assassin's Creed: Mirage ©

Ранее французский ютубер поделился достаточно правдоподобной информацией о дате релиза Assassin's Creed: Mirage. Игру придется подождать до середины осени, но судя по всему ожидания будут того стоить. По информации все того же инсайдера, в этой части разработчики действительно возвращаются к корням серии и представят проект, который максимально близок к самому первому Assassin's Creed и приключения Альтаира.

Ютубер под ником j0nathan утверждает, что ему известны подробности производства Assassin's Creed: Mirage и все особенности игрового процесса. Своим зрителям он описал геймплейные возможности новой игры, а мы приводим ниже самые интересные заметки. Данная информация включает описание открытого мира Assassin's Creed: Mirage, подробности механики стелса и некоторые упоминания сюжета игры.

Assassin's Creed: Mirage задумывалась, как DLC для Assassin's Creed: Valhalla, но довольно быстро превратилась в отдельную игру, углубив собственные механики и сюжет.

Игровой процесс напоминает Assassin's Creed: Origins. В игре множество гаджетов и предметов для использования во время миссии, дерево навыков меньше, всего около 15 навыков. Будет несколько видов оружия, которые нужно разблокировать с помощью больших миссий.

В Assassin's Creed: Mirage полностью удалена фэнтезийная часть, судя по всему в игре не будет божественных способностей или других нереалистичных приемов.

Игра создается с прицелом на воссоздание атмосферы и ощущения от самой первый Assassin's Creed. В игре будет больше скрытности, выслеживания, прослушивания и орлиное зрение. По сюжету нужно будет устранить 4 основные цели, предварительно нужно будет узнать их слабые места и спланировать устранение.

Большую часть открытого мира занимает пустыня, а главным городом станет Багдад и его окрестности. Также игроки смогут посетить крепость ассасинов.

Сюжет начинается с молодого Басима, который занимается охотой на древние артефакты. Он находит странный предмет от Первой цивилизации, который позднее приводит его к Незримым.

Разработчики постарались над реалистичными и проработанными анимациями, но паркур будет отставать от уровня в Assassin's Creed: Unity. Например, при малом количестве здоровья герой станет слабее и начнет хромать.

В игре не будет толпы персонажей, однако некоторые NPC могут подсказывать стражникам, где скрылся игрок и в какое направление побежал.

Как и в Assassin's Creed 2, в Mirage можно будет пользоваться услугами фракция: наемников, торговцев и музыкантов, которые помогут скрыться от стражников за плату.

В игре будет представлена система известности. Чем агрессивнее ведет себя игрок, тем больше отрядов стражников будут за ним охотятся, подключая новые типы врагов к преследованию. Ютубер сравнивает эту механику со звездами из GTA.

Assassin's Creed: Mirage создается для ПК и консолей. Релиз игры запланирован на вторую половину этого года, а если верить слухам она выйдет 12 октября.